Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников
Казахстанская сборная завоевала вторую золотую медаль в соревнованиях по перетягиванию каната на VI Всемирных играх кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.
Сегодня национальная команда стала победителем в дисциплине 4×4, одержав победу в напряженной борьбе с соперниками.
Для сборной Казахстана это уже второе золото на нынешних Играх. Накануне те же спортсмены первенствовали в соревнованиях по перетягиванию каната в формате 8×8.
Таким образом, казахстанские спортсмены оформили золотой дубль в двух дисциплинах перетягивания каната.
Ранее Казахстан завоевал четыре медали на Играх кочевников. Также Болат Сапар принес Казахстану золото Игр кочевников в супертяжелом весе.