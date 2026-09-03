Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников

Казахстанская сборная завоевала вторую золотую медаль в соревнованиях по перетягиванию каната на VI Всемирных играх кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.

Сегодня национальная команда стала победителем в дисциплине 4×4, одержав победу в напряженной борьбе с соперниками.

Для сборной Казахстана это уже второе золото на нынешних Играх. Накануне те же спортсмены первенствовали в соревнованиях по перетягиванию каната в формате 8×8.

Таким образом, казахстанские спортсмены оформили золотой дубль в двух дисциплинах перетягивания каната.

Ранее Казахстан завоевал четыре медали на Играх кочевников. Также Болат Сапар принес Казахстану золото Игр кочевников в супертяжелом весе.