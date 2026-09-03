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    Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников

    Казахстанская сборная завоевала вторую золотую медаль в соревнованиях по перетягиванию каната на VI Всемирных играх кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.

    Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

    Сегодня национальная команда стала победителем в дисциплине 4×4, одержав победу в напряженной борьбе с соперниками.

    Для сборной Казахстана это уже второе золото на нынешних Играх. Накануне те же спортсмены первенствовали в соревнованиях по перетягиванию каната в формате 8×8.

    Таким образом, казахстанские спортсмены оформили золотой дубль в двух дисциплинах перетягивания каната.

    Ранее Казахстан завоевал четыре медали на Играх кочевников. Также Болат Сапар принес Казахстану золото Игр кочевников в супертяжелом весе.

    спортсмены Казахстана Золото Кыргызстан Игры кочевников
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор