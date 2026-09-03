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    Серикболсын Жалгасулы принес Казахстану золото на Всемирных играх кочевников

    Спортсмен сборной Казахстана Серикболсын Жалгасулы завоевал золотую медаль в состязаниях с ястребами на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК. 

    Серикболсын Жалгасулы
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

    Представитель Казахстана продемонстрировал высокий уровень мастерства и стал победителем соревнований по охоте с ловчими птицами.

    Эта победа стала очередным успехом казахстанской команды и ярко продемонстрировала высокий уровень национального искусства кусбегилик — традиционной охоты с ловчими птицами, которая передается из поколения в поколение. 

    Ранее Казахстан завоевал четыре медали на Играх кочевников. Также Болат Сапар принес Казахстану золото Игр кочевников в супертяжелом весе.

    Напомним, что Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников. 

    Птицы спортсмены Казахстана Золото Игры кочевников
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор