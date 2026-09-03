Серикболсын Жалгасулы принес Казахстану золото на Всемирных играх кочевников

Спортсмен сборной Казахстана Серикболсын Жалгасулы завоевал золотую медаль в состязаниях с ястребами на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.

Представитель Казахстана продемонстрировал высокий уровень мастерства и стал победителем соревнований по охоте с ловчими птицами.

Эта победа стала очередным успехом казахстанской команды и ярко продемонстрировала высокий уровень национального искусства кусбегилик — традиционной охоты с ловчими птицами, которая передается из поколения в поколение.

Ранее Казахстан завоевал четыре медали на Играх кочевников. Также Болат Сапар принес Казахстану золото Игр кочевников в супертяжелом весе.

Напомним, что Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников.