Казахстанец Канат Бактыбай стал чемпионом Всемирных игр кочевников по теңге ілу

Казахстанский спортсмен Канат Бактыбай завоевал золотую медаль в соревнованиях по национальному виду спорта теңге ілу на VI Всемирных играх кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.