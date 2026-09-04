Казахстанец Канат Бактыбай стал чемпионом Всемирных игр кочевников по теңге ілу
Казахстанский спортсмен Канат Бактыбай завоевал золотую медаль в соревнованиях по национальному виду спорта теңге ілу на VI Всемирных играх кочевников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.
В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены из 10 стран.
Канат Бактыбай продемонстрировал мастерство и ловкость, показав лучший результат и став победителем соревнований.
Таким образом, представитель Казахстана завоевал главный приз турнира по теңге ілу.
Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Ернур Сулеймен завоевал золотую медаль VI Всемирных игр кочевников, став победителем соревнований по қазақ күресі.