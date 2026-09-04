Казахстанец стал победителем по қазақ күресі на Всемирных играх кочевников

Ернур Сулеймен выступил в весовой категории до 60 кг.

Фото: Комитет спорта

По итогам соревнований казахстанец занял первое место и принес сборной страны золотую медаль Всемирных игр кочевников.

Фото: Комитет спорта

Вчера Казахстан уверенно закончил третий день Всемирных Игр кочевников. Всего 3 сентября казахстанцы принесли стране 24 медали, в их числе 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.