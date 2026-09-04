Казахстанец стал победителем по қазақ күресі на Всемирных играх кочевников
Казахстанский спортсмен Ернур Сулеймен завоевал золотую медаль VI Всемирных игр кочевников, став победителем соревнований по қазақ күресі, передает агентство Kazinform.
Ернур Сулеймен выступил в весовой категории до 60 кг.
По итогам соревнований казахстанец занял первое место и принес сборной страны золотую медаль Всемирных игр кочевников.
Вчера Казахстан уверенно закончил третий день Всемирных Игр кочевников. Всего 3 сентября казахстанцы принесли стране 24 медали, в их числе 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.