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    Казахстанец стал победителем по қазақ күресі на Всемирных играх кочевников

    Казахстанский спортсмен Ернур Сулеймен завоевал золотую медаль VI Всемирных игр кочевников, став победителем соревнований по қазақ күресі, передает агентство Kazinform.

    Ернұр Сүлеймен қазақ күресінен алтын медаль жеңіп алды
    Фото: Комитет спорта

    Ернур Сулеймен выступил в весовой категории до 60 кг.

    Казахстанец Ернур Сулеймен стал чемпионом Всемирных игр кочевников
    Фото: Комитет спорта

    По итогам соревнований казахстанец занял первое место и принес сборной страны золотую медаль Всемирных игр кочевников.

    Ернур Сулеймен
    Фото: Комитет спорта

    Вчера Казахстан уверенно закончил третий день Всемирных Игр кочевников. Всего 3 сентября казахстанцы принесли стране 24 медали, в их числе 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

    Всемирные игры кочевников Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Қазақ күресі Игры кочевников
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор