Казахстанцы завоевали еще девять медалей на Всемирных играх кочевников

Отличились представители традиционной стрельбы из лука, теңге ілу, қазақ күресі, стронгмена и арқан тартыса, передает агентство Kazinform.

Сразу четыре медали сборной принесли традиционные лучники. Две из них оказались высшей пробы.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

Аяш Кабдолаева стала чемпионкой в стрельбе с дистанции 60 метров по мишени «Пута». Еще одно золото завоевала Асемгуль Галымжанова, выступавшая на дистанции 40 метров по центральноазиатской мишени.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

В этой же дисциплине серебряным призером стала Айкоркем Батихан. Бронзу на дистанции 70 метров по мишени «Пута» завоевал Али Сесигюзель.

Еще одно золото Казахстану принес Канат Бактыбай. Он стал победителем соревнований по теңге ілу, в которых за награды боролись представители десяти стран.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

Медалью завершилось и выступление сборной в соревнованиях силачей. Представитель Казахстана Вадим Макарцов стал бронзовым призером в стронгмене.

Очередной успех пришел к сборной в арқан тартысе. Мейір Рахметкалиев выиграл индивидуальные соревнования в категории 1×1. В финальном противостоянии казахстанец оказался сильнее представителя Кыргызстана. Эта победа принесла Казахстану уже третье золото в арқан тартысе на нынешних Играх. Ранее национальная команда стала лучшей в категориях 8×8 и 4×4.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

Еще две медали Казахстану принесли соревнования по қазақ күресі. Серебряными призерами Всемирных игр кочевников стали Нурдаулет Бактыбайулы и Нурдаулет Жарылгапов.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

Таким образом, к настоящему моменту за первую половину соревновательного дня казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Также своим выходом в финал сборная по кокпару обеспечила себе как минимум серебряные медали.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

Ранее золотую медаль сборной также принес Ернур Сулеймен. Казахстанец стал чемпионом по қазақ күресі в весовой категории до 60 килограммов.