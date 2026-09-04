Казахстан сыграет с Кыргызстаном за золото Игр кочевников по кокпару

Национальная команда завершила групповой этап двумя победами и сохранила шанс завоевать третий подряд чемпионский титул, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во второй встрече группы B казахстанские кокпаристы обыграли сборную Венгрии со счетом 9:4. Матч состоялся утром 4 сентября на арене «Көк бөрү» в Чолпон-Ате.

Кадр прямой трансляции

Днем ранее сборная Казахстана разгромила команду России — 14:1. Набрав шесть очков, казахстанцы заняли первое место в группе и вышли в финал. Их соперником станет победитель группы A — сборная Кыргызстана.

Решающая встреча состоится 6 сентября. Начало в 13:00 по времени Астаны, прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Казахстан и Кыргызстан разыграют золото Игр кочевников в третий раз подряд. В 2022 году в турецком Изнике казахстанцы победили со счетом 4:3, а в 2024 году в Астане защитили титул, выиграв 5:4.

Еще одна встреча сборных Казахстана и Венгрии пройдет 4 сентября в 16:10 — команды сыграют на групповом этапе турнира по кок-бору.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана одержала победу в первом матче по кокпару.