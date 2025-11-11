РУ
    В ЗКО уже полгода расследуется дело о пожаре, в котором погибли пятеро детей

    В Сырымском районе Западно-Казахстанской области продолжается расследование трагического пожара, в результате которого погибло пятеро детей из одной семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    расследование
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, уголовное дело по факту происшествия находится в производстве уже около шести месяцев.

    — Дело все еще находится в производстве. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация не подлежит разглашению, — пояснили в ведомстве.

    Трагедия произошла 4 июня текущего года. По данным следствия, семья арендовала жилье, а родители детей в момент возгорания находились на работе.

    Ранее в департаменте полиции ЗКО сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пожара.

    По информации, предоставленной акиматом Сырымского района, после происшествия родителям погибших детей было предоставлено новое жилье.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате пожара в Западно-Казахстанской области погибли пятеро детей из одной семьи. 

    Также уточнялось, что по факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у соответствующих служб.

