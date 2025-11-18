В Жамбылской области вдвое выросло число случаев интернет-мошенничества

Многие жители до сих пор не знают, как действовать при столкновении с интернет-мошенниками. В такой ситуации промедление играет на руку злоумышленникам — за считанные минуты похищенные средства проходят цепочку подставных счетов и обналичиваются злоумышленниками. Поэтому реагировать нужно максимально быстро.

В Жамбылской области при первых же подозрениях рекомендуют незамедлительно звонить в «Cyberpol» по номеру 99-66-07.

В последние годы проблема интернет-мошенничества стала настолько острой, что в январе в Жамбылской области было создано управление по противодействию киберпреступности. О пугающем двукратном росте числа правонарушений сообщил его руководитель Валихан Агыбаев.

Стоит отметить, что статистический рост не всегда означает фактическое увеличение преступности. Одной из причин может быть повышение выявляемости — жители региона стали чаще обращаться в полицию, тогда как ранее подобные случаи нередко оставались без внимания правоохранительных органов.

По данным управления, в Жамбылской области чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов — по такой схеме обманули 156 человек. Еще 184 факта зарегистрированы после звонков злоумышленников, выдававших себя за работников магазинов техники или предлагавших трудоустройство через объявления в Instagram.

Кроме того, 119 жителей стали жертвами, передав личные данные, после чего от их имени были оформлены онлайн-кредиты.

— Дроппер (человек, сознательно или неосознанно помогающий вывести похищенные средства) согласно части 5 статьи 28 УК РК привлекается к уголовной ответственности как пособник. Потерпевшие вправе предъявить им иск о возмещении ущерба, — отметил Валихан Агыбаев.

С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс РК введена новая статья — 232-1, предусматривающая ответственность за незаконное предоставление, передачу или получение доступа к банковскому счету, платежному средству или инструментам идентификации, а также за незаконные платежи и переводы. В зависимости от тяжести правонарушения предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако, как уточняют в полиции, лицо, впервые совершившее правонарушение по данной статье и добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее его раскрытию или пресечению, освобождается от уголовной ответственности, но только при отсутствии иных составов преступления.

Правоохранители вновь напоминают о базовых правилах безопасности, несмотря на то, что о них говорят из года в год.

— Никому не сообщайте конфиденциальные данные: номера банковской карты, секретный CVV-код. Не переходите по сомнительным ссылкам, например, на «голосование в конкурсах». Если вам предлагают «быстрый заработок» или сообщают о «крупной победе», относитесь к таким сообщениям скептически — это один из распространенных видов мошенничества, — подчеркнул В. Агыбаев.

В регионе работает Telegram-бот CyberShekteuTaraz, куда уже поступило около 500 обращений. Через бот жители могут сообщать об опасных ссылках, номерах телефонов мошенников, фейковых объявлениях в соцсетях и на маркетплейсах.

Также полиция сообщает о блокировке 2242 сомнительных банковских счетов, связанных с интернет-мошенниками.

Ранее мы рассказывали о росте интернет-мошенничества в Казахстане — число таких преступлений увеличилось на 25%. С начала года в Казахстане выявили 23 тысячи киберпреступлений.

Недавно Генпрокуратура предупредила казахстанцев о фишинговых атаках на iPhone.