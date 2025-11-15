РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Генпрокуратура предупредила казахстанцев о фишинговых атаках на iPhone

    Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана предупреждает об угрозе интернет-мошенничества в отношении владельцев iPhone, передает агенство Kazinform.

    О фишинговых атаках предупредила Генпрокуратура Казахстана владельцев iPhone
    Фото: Pexels

    По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные SMS-сообщения или iMessage от имени Apple с прикрепленной фишинговой ссылкой, указывая модель, цвет и объем памяти, якобы найденного iPhone, тем самым создается впечатление подлинности уведомления

    Перейдя по закрепленной ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, визуально идентичную сервису Apple Find My, которая передает логин и пароль Apple ID мошенникам.

    Это позволяет злоумышленникам обойти блокировку активации iPhone и получить доступ к устройству, и личной информации.

    Учитывая, что данный вид угрозы начинает активно распространяться, в прокуратуре рекомендуют:

    — не переходить по ссылкам, вызывающим сомнение;

    — использовать отдельный адрес электронной почты, если хотите отобразить контактную информацию на экране блокировки утерянного устройства;

    — защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы затруднить доступ к ней;

    — проверять устройство только через icloud.com/find.

    В ведомстве призвали оставаться бдительными и соблюдать кибербезопасность.

    Напомним, операторы связи в Казахстане смогут блокировать номера с мошенническими звонками.

    Теги:
    Генпрокуратура Интернет-мошенничество Связь, ТВ, IT
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают