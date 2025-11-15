Генпрокуратура предупредила казахстанцев о фишинговых атаках на iPhone
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана предупреждает об угрозе интернет-мошенничества в отношении владельцев iPhone, передает агенство Kazinform.
По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные SMS-сообщения или iMessage от имени Apple с прикрепленной фишинговой ссылкой, указывая модель, цвет и объем памяти, якобы найденного iPhone, тем самым создается впечатление подлинности уведомления
Перейдя по закрепленной ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, визуально идентичную сервису Apple Find My, которая передает логин и пароль Apple ID мошенникам.
Это позволяет злоумышленникам обойти блокировку активации iPhone и получить доступ к устройству, и личной информации.
Учитывая, что данный вид угрозы начинает активно распространяться, в прокуратуре рекомендуют:
— не переходить по ссылкам, вызывающим сомнение;
— использовать отдельный адрес электронной почты, если хотите отобразить контактную информацию на экране блокировки утерянного устройства;
— защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы затруднить доступ к ней;
— проверять устройство только через icloud.com/find.
В ведомстве призвали оставаться бдительными и соблюдать кибербезопасность.
Напомним, операторы связи в Казахстане смогут блокировать номера с мошенническими звонками.