Генпрокуратура предупредила казахстанцев о фишинговых атаках на iPhone

По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают поддельные SMS-сообщения или iMessage от имени Apple с прикрепленной фишинговой ссылкой, указывая модель, цвет и объем памяти, якобы найденного iPhone, тем самым создается впечатление подлинности уведомления

Перейдя по закрепленной ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, визуально идентичную сервису Apple Find My, которая передает логин и пароль Apple ID мошенникам.

Это позволяет злоумышленникам обойти блокировку активации iPhone и получить доступ к устройству, и личной информации.

Учитывая, что данный вид угрозы начинает активно распространяться, в прокуратуре рекомендуют:

— не переходить по ссылкам, вызывающим сомнение;

— использовать отдельный адрес электронной почты, если хотите отобразить контактную информацию на экране блокировки утерянного устройства;

— защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы затруднить доступ к ней;

— проверять устройство только через icloud.com/find.

В ведомстве призвали оставаться бдительными и соблюдать кибербезопасность.

Напомним, операторы связи в Казахстане смогут блокировать номера с мошенническими звонками.