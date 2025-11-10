РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:40, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Операторы связи в РК смогут блокировать номера с мошенническими звонками

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подготовили поправки в правила оказания услуг связи, где обязывают операторов услуг связи отслеживать мошеннические звонки или сообщения, передает корреспондент Kazinform. 

    интернет-мошенники
    Фото: Canva

    Согласно новым правилам, справочные службы операторов смогут принимать обращения о подозрительных СМС и звонках. Эти жалобы могут стать основанием для проверки абонентского номера на признаки мошенничества.

    Вместе с этим, операторов связи обяжут самостоятельно выявлять звонки и сообщения с признаками мошеннических действий. Данные об абоненте (ФИО, ИИН и все зарегистрированные на него номера), откуда фиксируются такие факты, будут передавать в антифрод-центр Нацбанка.

    Проверку должны провести в течение двух рабочих дней. Если признаки мошенничества подтвердятся, оператор приостановит обслуживание номера и сообщит об этом антифрод-центру в те же сроки.

    Если признаки не подтвердятся — направят уведомление о том, что мошенничество не установлено.

    Поправками также вводят ограничение, согласно которому физлицу можно оформить не более 10 сим-карт. Если потребуется больше, то абоненту нужно будет указать цель использования и предоставить перечень устройств. В случае отказа, у пользователя будет возможность может устранить причины и снова подать заявку.

    Ранее в Казахстане утвердили правила ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (сим-боксов). На территорию страны их смогут проводить только лицензированные операторы связи.



