Операторы связи в РК смогут блокировать номера с мошенническими звонками

Согласно новым правилам, справочные службы операторов смогут принимать обращения о подозрительных СМС и звонках. Эти жалобы могут стать основанием для проверки абонентского номера на признаки мошенничества.

Вместе с этим, операторов связи обяжут самостоятельно выявлять звонки и сообщения с признаками мошеннических действий. Данные об абоненте (ФИО, ИИН и все зарегистрированные на него номера), откуда фиксируются такие факты, будут передавать в антифрод-центр Нацбанка.

Проверку должны провести в течение двух рабочих дней. Если признаки мошенничества подтвердятся, оператор приостановит обслуживание номера и сообщит об этом антифрод-центру в те же сроки.

Если признаки не подтвердятся — направят уведомление о том, что мошенничество не установлено.

Поправками также вводят ограничение, согласно которому физлицу можно оформить не более 10 сим-карт. Если потребуется больше, то абоненту нужно будет указать цель использования и предоставить перечень устройств. В случае отказа, у пользователя будет возможность может устранить причины и снова подать заявку.

Ранее в Казахстане утвердили правила ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (сим-боксов). На территорию страны их смогут проводить только лицензированные операторы связи.





