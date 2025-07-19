Интернет-мошенничество выросло на 25% в Казахстане

— За 6 месяцев этого года наблюдается снижение общего количества мошенничеств на 0,7% (с 22 812 до 22 644), в то время как интернет-мошенничество выросло на 25% (с 9 936 до 12 390 случаев).Рост связан с усилением контроля за правильной квалификацией таких правонарушений и предотвращением манипуляций со статистическими данными, — сообщил Берик Асылов.

По его данным, в результате принятых мер выявлено более 30 кибергрупп, привлечено к уголовной ответственности 93 дроппера.

Более 100 заявителей были исключены из списка потерпевших в связи с установлением фактов получения кредитов без их участия.

— Через Антифрод-центр было предотвращено 23 тысячи инцидентов, заблокировано более 1,8 млрд тенге. В пользу пострадавших взыскано более 1 млрд тенге с 697 дропперов. Для 2 716 потерпевших остановлены кредиты на общую сумму 3,3 млрд тенге, — отметил генеральный прокурор РК.

Для повышения осведомленности населения прокуроры регионов совместно с уполномоченными органами проводят профилактические кампании под названиями: «Стоп-мошенник», «Кибертрон», «Предупреждение интернет-мошенничеств», «Кибер-щит. Противодействие мошенничествам», «Кибер-волонтер», «IT TERGEU», «Осторожно: мошенник».

Также запущены чат-боты в мессенджерах: «Останови нарушение», «Против мошенничества», «Cyber prokuror».

Ранее в АРРФР рассказали, как защитить гаджеты от мошенников.

Как номер Единого контакт-центра 1414 в Казахстане вписан в мошеннические схемы - читайте здесь.