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    15:00, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Как защитить гаджеты от мошенников, рассказали казахстанцам в АРРФР

    Мошенники все чаще взламывают телефоны, чтобы получить доступ к финансам. Они используют вредоносные приложения, поддельные ссылки и фейковые уведомления, чтобы украсть данные онлайн-банкинга, CVV-коды, логины и пароли. Это может привести к краже денег и личной информации, передает агентство Kazinform.

    Как защитить гаджеты от мошенников, рассказали казахстанцам в АРРФР
    Фото: freepik

    Для обеспечения безопасности Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует:

    • устанавливать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;
    • скачивать приложения только из официальных источников (Google Play, App Store);
    • проверять запрашиваемые приложениями разрешения и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;
    • не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;
    • использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, применять менеджеры паролей;
    • не хранить на телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;
    • включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере устройства;
    • не сообщать коды, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

    Дополнительно рекомендуется:

    • регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения, так как обновления содержат важные патчи безопасности;
    • отслеживать свои финансовые операции через банковские уведомления, устанавливать лимиты на транзакции, а также обязательно использовать биометрию при входе в банковское приложение;
    • провести кибергигиену всей семьи: объясните детям и пожилым родственникам, как отличить мошенничество от реальных уведомлений и как противостоять социальной инженерии.

    Если вы потеряли устройство или заподозрили несанкционированный доступ:

    • немедленно заблокируйте банковские карты, смените все пароли и отключите сессии в онлайн-банке;
    • обратитесь в правоохранительные органы;
    • при необходимости - заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества от лица АФМ.

    Теги:
    Мошенничество Гаджеты АРРФР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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