15:00, 16 Июль 2025 | GMT +5
Как защитить гаджеты от мошенников, рассказали казахстанцам в АРРФР
Мошенники все чаще взламывают телефоны, чтобы получить доступ к финансам. Они используют вредоносные приложения, поддельные ссылки и фейковые уведомления, чтобы украсть данные онлайн-банкинга, CVV-коды, логины и пароли. Это может привести к краже денег и личной информации, передает агентство Kazinform.
Для обеспечения безопасности Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует:
- устанавливать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;
- скачивать приложения только из официальных источников (Google Play, App Store);
- проверять запрашиваемые приложениями разрешения и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;
- не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;
- использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, применять менеджеры паролей;
- не хранить на телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;
- включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере устройства;
- не сообщать коды, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.
Дополнительно рекомендуется:
- регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения, так как обновления содержат важные патчи безопасности;
- отслеживать свои финансовые операции через банковские уведомления, устанавливать лимиты на транзакции, а также обязательно использовать биометрию при входе в банковское приложение;
- провести кибергигиену всей семьи: объясните детям и пожилым родственникам, как отличить мошенничество от реальных уведомлений и как противостоять социальной инженерии.
Если вы потеряли устройство или заподозрили несанкционированный доступ:
- немедленно заблокируйте банковские карты, смените все пароли и отключите сессии в онлайн-банке;
- обратитесь в правоохранительные органы;
- при необходимости - заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества от лица АФМ.