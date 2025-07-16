Как защитить гаджеты от мошенников, рассказали казахстанцам в АРРФР

Мошенники все чаще взламывают телефоны, чтобы получить доступ к финансам. Они используют вредоносные приложения, поддельные ссылки и фейковые уведомления, чтобы украсть данные онлайн-банкинга, CVV-коды, логины и пароли. Это может привести к краже денег и личной информации, передает агентство Kazinform.