В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества от лица АФМ
Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в Call-центр по фактам телефонного мошенничества. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Неизвестные лица, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о «подозрительных операциях» по их счетам, ссылаются на «официальные полномочия» и убеждают перевести деньги на «безопасные счета» либо раскрыть личные данные. Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит «сотрудник агентства», затем — якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски.
В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии — «Жалимов», «Жамалетдинов» и другие. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам.
Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями «сотрудников АФМ».
— Настоящие сотрудники агентства не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления; не требуют перевода денежных средств; действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан. Благодаря своевременной консультации специалистов Call-центра, удалось предотвратить около 50 фактов мошенничества. Призываем граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и при возникновении сомнений немедленно обращаться по номеру: 1458, — заявили в АФМ.