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    21:30, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества от лица АФМ

    Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в Call-центр по фактам телефонного мошенничества. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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    Фото: pixabay

    Неизвестные лица, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о «подозрительных операциях» по их счетам, ссылаются на «официальные полномочия» и убеждают перевести деньги на «безопасные счета» либо раскрыть личные данные. Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит «сотрудник агентства», затем — якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски.

    В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии — «Жалимов», «Жамалетдинов» и другие. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам.

    Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями «сотрудников АФМ». 

    — Настоящие сотрудники агентства не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления; не требуют перевода денежных средств; действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан. Благодаря своевременной консультации специалистов Call-центра, удалось предотвратить около 50 фактов мошенничества. Призываем граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и при возникновении сомнений немедленно обращаться по номеру: 1458, — заявили в АФМ.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право АФМ
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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