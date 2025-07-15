В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества от лица АФМ

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о «подозрительных операциях» по их счетам, ссылаются на «официальные полномочия» и убеждают перевести деньги на «безопасные счета» либо раскрыть личные данные. Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит «сотрудник агентства», затем — якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски.

В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии — «Жалимов», «Жамалетдинов» и другие. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам.

Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями «сотрудников АФМ».