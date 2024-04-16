В восьми регионах Казахстана действует режим ЧС

Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В восьми регионах страны действует 38 ЧС местного масштаба, это Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях, — сказал Е. Сайпаш.

По его словам, отработано 1 796 обращений на горячую линию, психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах, а также посредством телефонов горячей линии.

— МЧС призывает соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать свои дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, а также не оставлять детей без присмотра, — добавил Е. Сайпаш.

Напомним, 13 апреля в связи с резким увеличением уровня воды в реках Колутон, Аршалы и Боксук и подтоплением домов в селах на территории Астраханского района Акмолинской области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС из-за паводка.

Упраздненную 20 лет назад функцию вернули Министерству по ЧС РК.

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова было проведено совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. С докладом о наличии необходимых запасов медицинских и лекарственных средств выступила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова.

Олжас Бектенов дал поручения по социальной поддержке жителей в регионах ЧС.