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    11:45, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В восьми регионах Казахстана действует режим ЧС

    МЧС
    Фото: МЧС

    Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В восьми регионах страны действует 38 ЧС местного масштаба, это Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях, — сказал Е. Сайпаш.

    По его словам, отработано 1 796 обращений на горячую линию, психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах, а также посредством телефонов горячей линии.

    — МЧС призывает соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать свои дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, а также не оставлять детей без присмотра, — добавил Е. Сайпаш.

    Напомним, 13 апреля в связи с резким увеличением уровня воды в реках Колутон, Аршалы и Боксук и подтоплением домов в селах на территории Астраханского района Акмолинской области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС из-за паводка.

    Упраздненную 20 лет назад функцию вернули Министерству по ЧС РК.

    Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова было проведено совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. С докладом о наличии необходимых запасов медицинских и лекарственных средств выступила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова.

    Олжас Бектенов дал поручения по социальной поддержке жителей в регионах ЧС.

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Регионы Режим ЧС Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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