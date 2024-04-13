РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:19, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Режим ЧС природного характера объявлен в Астраханском районе

    Режим ЧС природного характера объявлен в Астраханском районе
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    В связи с резким увеличением уровня воды в реках Колутон, Аршалы и Боксук и подтоплением домов в селах на территории Астраханского района Акмолинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    К местным жителям обратился аким Астраханского района Талгат Ерсеитов.

    Как было отмечено, со стороны местных исполнительных органов, правоохранительных органов и органов ОЧС организована работа по эвакуации населения, скота и имущества с подтопленных территорий.

    Пункты эвакуации работают в АТК № 6, Староколутонской средней школе, Жалтырской школе № 3. В них эвакуированному населению оказываются услуги проживания и питания.

    — Пострадавшим от паводка жителям будет возмещаться ущерб, для этого создана соответствующая комиссия, которая уже начала обследование пострадавших домов. Под моим руководством организован и работает противопаводковый штаб при акимате района, — добавил аким.

    Как уточнили в УВП Акмолиснкой области, в районе наиболее сложная паводковая ситуация складывается в селе Старый Колутон. Добраться от основной трассы до села сейчас возможно только на лодке. В селе подтоплены две улицы, эвакуированы 160 человек. Все они размещены в ПЛ № 16 села Астраханка.

    Кроме села Старый Колутон были частично подтоплены села Жана Турмыс, Ягодное, Зеленое, село Астраханка и станция Колутон.

    Ранее режим ЧС местного масштаба был объявлен в Есильском, Жаркаинском и Атбасарском районах. 

    Чуть позже к ним присоединился и Буландынский. 

    Теги:
    Село Наводнение Регионы Казахстана Режим ЧС Эвакуация Реки Акимы Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!