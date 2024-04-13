Режим ЧС природного характера объявлен в Астраханском районе

В связи с резким увеличением уровня воды в реках Колутон, Аршалы и Боксук и подтоплением домов в селах на территории Астраханского района Акмолинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, передает корреспондент агентства Kazinform.

К местным жителям обратился аким Астраханского района Талгат Ерсеитов.

Как было отмечено, со стороны местных исполнительных органов, правоохранительных органов и органов ОЧС организована работа по эвакуации населения, скота и имущества с подтопленных территорий.

Пункты эвакуации работают в АТК № 6, Староколутонской средней школе, Жалтырской школе № 3. В них эвакуированному населению оказываются услуги проживания и питания.

— Пострадавшим от паводка жителям будет возмещаться ущерб, для этого создана соответствующая комиссия, которая уже начала обследование пострадавших домов. Под моим руководством организован и работает противопаводковый штаб при акимате района, — добавил аким.

Как уточнили в УВП Акмолиснкой области, в районе наиболее сложная паводковая ситуация складывается в селе Старый Колутон. Добраться от основной трассы до села сейчас возможно только на лодке. В селе подтоплены две улицы, эвакуированы 160 человек. Все они размещены в ПЛ № 16 села Астраханка.

Кроме села Старый Колутон были частично подтоплены села Жана Турмыс, Ягодное, Зеленое, село Астраханка и станция Колутон.

Ранее режим ЧС местного масштаба был объявлен в Есильском, Жаркаинском и Атбасарском районах.

Чуть позже к ним присоединился и Буландынский.