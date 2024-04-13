162 дома затопило в Буландынском районе Акмолинской области: объявлен режим ЧС

В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС из-за паводка. К местным жителям обратился аким района Ардак Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: УВП Акмолинской области.

Так, 12 апреля в 18.00 часов по решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Буландынском районе объявлен режим ЧС.

- 11-12 апреля поступила большая вода после порыва плотины Каражар, и эта большая вода полностью разрушила мост Купчановки, дальше она пошла на Вознесенку, Капитоновку, Журавлевку. В районе Журавлевки она остановилась, размыла и подтопила много домов. Количество подтопленных домов – 162, - поделился в своем обращении к населению аким района.

Фото: УВП Акмолинской области.

Ардак Смаилов отметил, что создана комиссия по подсчету и возмещению ущерба населению.

Как добавили в УВП Акмолинской области, к проведению оперативных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим привлечены силы и средства местных исполнительных органов, а также подразделения ДЧС региона. Все жители, находившиеся в затопленных домах, были эвакуированы.

Фото: УВП Акмолинской области.

Напомним, ранее режим ЧС был объявлен в трех районах Акмолинской области - в Есильском, Жаркаинском и Атбасарском районах.

Фото: УВП Акмолинской области.







