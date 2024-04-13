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    20:55, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    162 дома затопило в Буландынском районе Акмолинской области: объявлен режим ЧС

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС
    Фото: УВП Акмолинской области.

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС из-за паводка. К местным жителям обратился аким района Ардак Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС
    Фото: УВП Акмолинской области.

    Так, 12 апреля в 18.00 часов по решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Буландынском районе объявлен режим ЧС.

    - 11-12 апреля поступила большая вода после порыва плотины Каражар, и эта большая вода полностью разрушила мост Купчановки, дальше она пошла на Вознесенку, Капитоновку, Журавлевку. В районе Журавлевки она остановилась, размыла и подтопила много домов. Количество подтопленных домов – 162, - поделился в своем обращении к населению аким района. 

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС
    Фото: УВП Акмолинской области.

    Ардак Смаилов отметил, что создана комиссия по подсчету и возмещению ущерба населению. 

    Как добавили в УВП Акмолинской области, к проведению оперативных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим привлечены силы и средства местных исполнительных органов, а также подразделения ДЧС региона. Все жители, находившиеся в затопленных домах, были эвакуированы.

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС
    Фото: УВП Акмолинской области.

    Напомним, ранее режим ЧС был объявлен в трех районах Акмолинской области - в Есильском, Жаркаинском и Атбасарском районах.

    В Буландынском районе Акмолинской области объявлен режим ЧС
    Фото: УВП Акмолинской области.




    Теги:
    Подтопления МЧС Режим ЧС Видео Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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