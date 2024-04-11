Упраздненную 20 лет назад функцию вернули Министерству по ЧС РК

Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщил о восстановлении функции надзора в сфере пожарной безопасности ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» органы государственной противопожарной службы вновь наделены функцией надзора в области пожарной безопасности.

- Надзор позволит привести в пожаробезопасное состояние подконтрольные объекты путем их приостановки при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, влекущих явную угрозу жизни, здоровью людей и национальной безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что МЧС Казахстана наделят новыми полномочиями по поручению Президента.