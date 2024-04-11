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    19:12, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Упраздненную 20 лет назад функцию вернули Министерству по ЧС РК

    пожар
    Фото: freepik.com

    Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщил о восстановлении функции надзора в сфере пожарной безопасности ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» органы государственной противопожарной службы вновь наделены функцией надзора в области пожарной безопасности.

    - Надзор позволит привести в пожаробезопасное состояние подконтрольные объекты путем их приостановки при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, влекущих явную угрозу жизни, здоровью людей и национальной безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении комитета.

    Ранее сообщалось, что МЧС Казахстана наделят новыми полномочиями по поручению Президента.

    Теги:
    Правительство МЧС Пожар Закон и право Происшествия, ЧС
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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