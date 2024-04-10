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    21:21, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Мобильные медицинские бригады и двухмесячный запас медикаментов – Тамара Дуйсенова о поддержке регионов с ЧС

    тамара
    Фото: primeminister.kz

    Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова проведено совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. С докладом о наличии необходимых запасов медицинских и лекарственных средств выступила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    По блоку здравоохранения ведется работа по трем ключевым задачам: работа санитарно-эпидемиологических бригад, оказание пострадавшим медицинской помощи и обеспечение их лекарственными средствами. Так, санитарно-эпидемиологические бригады совместно со специалистами Министерства сельского хозяйства ведут работу по забору проб воды и контролю за скотомогильниками, свалками и септиками. Кроме того, рабочая группа находится на постоянной связи с коллегами из Российской Федерации для предотвращения распространения инфекционных или бактериологических заболеваний. По итогам работы будут предприниматься упреждающие меры. Со слов вице-премьера, все инфекционные больницы и медперсонал готовят на круглосуточную работу в случае необходимости.

    - Алгоритм имеется, мобильные бригады на пунктах эвакуации уже работают. На особом контроле лица, находящиеся на диспансерном учете и беременные. Стоит задача по формированию двухмесячного запаса дезинфицирующих и лекарственных средств, — сообщила Тамара Дуйсенова.

    Запасы необходимых медикаментов планируется концентрировать на базах медорганизаций и региональных складах СК «Фармация». На текущий момент идет активная работа Министерства здравоохранения в тесной связке с регионами.

    Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов дал поручения по социальной поддержке жителей в регионах ЧС. Также сообщалось, что детей из пострадавших от паводков регионов обеспечат обучением в школах-интернатах «Дарын» и НИШ

    Теги:
    Правительство РК Регионы Казахстана Эвакуация Олжас Бектенов Премьер-министр РК Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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