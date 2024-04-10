Мобильные медицинские бригады и двухмесячный запас медикаментов – Тамара Дуйсенова о поддержке регионов с ЧС

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова проведено совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. С докладом о наличии необходимых запасов медицинских и лекарственных средств выступила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

По блоку здравоохранения ведется работа по трем ключевым задачам: работа санитарно-эпидемиологических бригад, оказание пострадавшим медицинской помощи и обеспечение их лекарственными средствами. Так, санитарно-эпидемиологические бригады совместно со специалистами Министерства сельского хозяйства ведут работу по забору проб воды и контролю за скотомогильниками, свалками и септиками. Кроме того, рабочая группа находится на постоянной связи с коллегами из Российской Федерации для предотвращения распространения инфекционных или бактериологических заболеваний. По итогам работы будут предприниматься упреждающие меры. Со слов вице-премьера, все инфекционные больницы и медперсонал готовят на круглосуточную работу в случае необходимости.

- Алгоритм имеется, мобильные бригады на пунктах эвакуации уже работают. На особом контроле лица, находящиеся на диспансерном учете и беременные. Стоит задача по формированию двухмесячного запаса дезинфицирующих и лекарственных средств, — сообщила Тамара Дуйсенова.

Запасы необходимых медикаментов планируется концентрировать на базах медорганизаций и региональных складах СК «Фармация». На текущий момент идет активная работа Министерства здравоохранения в тесной связке с регионами.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов дал поручения по социальной поддержке жителей в регионах ЧС. Также сообщалось, что детей из пострадавших от паводков регионов обеспечат обучением в школах-интернатах «Дарын» и НИШ