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    20:01, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Детей из пострадавших от паводков регионов обеспечат обучением в школах-интернатах «Дарын» и НИШ

    школа
    Фото: МЦРИАП РК

    В Правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационных центрах из-за сложной паводковой ситуации, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на Primeminister.kz.  

    Подробнее о механизме на совещании по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков, под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова доложила вице-премьер Тамара Дуйсенова.

    Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тысяч учеников. Детей, которые находятся в эвакуационных центрах, распределяют следующим образом:

    • Учащиеся начальных классов (1-4 классы) будут размещены в оздоровительных центрах (лагерях), с полной организацией учебного процесса (2017 детей совместно с родителями).
    • Учащихся 5-8 классов разместят в интернатах школ «Дарын», БИЛ, НИШ (1 577 детей).
    • Старшеклассники (9-11 классы) будут временно размещены в колледжах и вузах (213 детей).

    Вице-премьер отметила, что задача – до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением и летним отдыхом.

    - Алгоритм разработан, до пятницы доведем его до сведения акиматов. К этой работе мы подключим всех – профсоюзы, частные лагеря и школы, КТЖ в части бесплатного проезда, преподавателей вузов и других. В рамках фонда всеобуча дети будут обеспечены всеми необходимыми принадлежностями. Организована и работа школьных психологов, — сообщила Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство РК Образование Видео Эвакуация Паводки школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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