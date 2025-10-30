В ВКО вновь открыли движение по дороге к Рахмановским ключам

По информации областного филиала ТОО «Кажсервис», подрядная организация завершила все строительные работы, запланированные на этот год.

— С 30 октября, с 8:00 утра, движение по дороге полностью открыто для всех видов транспорта. Участок передан на содержание, в зимний период будут проводиться регулярная очистка, посыпка и мониторинг состояния полотна, — сообщил директор ВКО филиала ТОО «Кажсервис» Нурлан Азимбаев.

Как уточнили в нацкомпании «Казавтожол», следующий этап реконструкции начнётся весной.

— В 2026 году планируется провести асфальтирование и финальные отделочные работы. После их завершения дорога полностью приобретет современный, безопасный и комфортный вид, — отметил директор областного филиала НК «Казавтожол» Нурбек Темирханов.

Реконструкция идет под контролем как технадзора, так и областного филиала Национального центра качества дорожных активов.

Напомним, с 20 августа движение на данном участке было закрыто из-за проведения работ с гидромолотом, необходимых для расширения проезжей части.

Из-за повышенного риска схода камней и невозможности организовать в горах объездную трассу, проезд закрыли.

Ранее мы рассказывали, что ремонт дороги к Рахмановским ключам проводится впервые за все время ее эксплуатации.

Асфальта на этой трассе никогда не было.