С 20 августа дорога к Рахмановским ключам в ВКО будет закрыта

В «Казавтожол» заранее предупреждают жителей и туристов: попасть к радоновым источникам в этот период будет невозможно.

Ограничение связано с ремонтом дороги. Речь идёт о 13-километровом участке трассы «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен-Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи». 437–450 километры её проходят в горной местности и имеют гравийное покрытие.

- На участке шириной всего около 5 метров с одной стороны находятся скалы, с другой — крутой обрыв. Это исключает возможность устройства объезда или реверсивного движения, — пояснил директор ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол» Нурбек Темирханов.

По его словам, в рамках среднего ремонта предусмотрено строительство кюветов, водопропускных труб, лотков и дренажей глубокого заложения. Всего будет установлено 17 железобетонных труб и 3 водопропускных лотка. На сложном участке запланировано расширение дороги с применением гидромолота.

- Такие работы создают повышенную опасность — возможен сход камней и разлёт осколков. Поэтому временное закрытие необходимо для обеспечения безопасности и качественного выполнения строительно-монтажных работ, — подчеркнул Темирханов.

До 20 августа дорожники завершат работы на отрезке 444–450 км, где сейчас обустраивают водопропускные трубы и дренажную систему с применением локальных объездов. После этого техника приступит к узкой горной части дороги, ведущей к Рахмановским ключам.

Напомним, дорогу к Рахмановским ключам впервые асфальтируют: путь к жемчужине Алтая станет доступнее.