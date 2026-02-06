Факты исчезновения скота у получателей господдержки выявили в ВКО

В ходе проверок выяснилось, что не все поголовье скота, приобретенного за счет бюджетных средств, фактически сохранилось. Речь идет о случаях, когда за животными не обеспечивался должный уход, а в отдельных ситуациях скот, по предварительным данным, был реализован на мясо задолго до истечения установленного срока.

Эти вопросы стали ключевыми на совещании по развитию агропромышленного комплекса, которое прошло в областном акимате Восточно-Казахстанской области. В центре обсуждения — реализация инвестиционных проектов в животноводстве и контроль за эффективностью мер государственной поддержки.

Как сообщили в ходе совещания, в регионе сформирован пул из 17 инвестиционных проектов. В их числе — семь молочно-товарных ферм и десять откормочных площадок. Все они реализуются с участием бюджетных средств и предполагают долгосрочное развитие животноводства.

Особый акцент был сделан на соблюдении обязательств со стороны сельхозтоваропроизводителей. В акимате напомнили: поголовье скота, приобретённое с использованием субсидий, должно сохраняться и использоваться строго по целевому назначению не менее двух лет.

— Контроль за таким поголовьем должен быть жестким и системным. Если государство вкладывает средства, оно вправе требовать результат — сохраненное стадо и реальное развитие хозяйства, — отметили в ходе совещания.

Для разъяснения требований специалисты управления сельского хозяйства уже выехали во все районы области. Фермерам на местах напомнили об ответственности за нарушение условий субсидирования и предупредили: в случае подтверждения фактов утраты или выбытия скота без уважительных причин средства подлежат возврату в бюджет.

В акимате подчеркнули, что речь идет не о формальных проверках, а о защите самой идеи господдержки. По словам представителей властей, субсидии должны стимулировать рост производства и занятости в сельской местности, а не превращаться в источник быстрой выгоды без обязательств.

Проверки по линии животноводства в ВКО будут продолжены. Их результаты станут основанием для принятия процессуальных и финансовых решений в отношении недобросовестных получателей государственной поддержки.

