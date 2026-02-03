Минсельхоз РК изменил правила субсидирования в агропромышленном комплексе

Документ предусматривает обновление правил субсидирования перерабатывающих предприятий, развития племенного животноводства, а также повышения урожайности и качества продукции растениеводства.

Приказ вводится в действие с сегодняшнего дня.

Согласно изменениям, перерабатывающие предприятия смогут получать субсидии на закуп сельхозпродукции для глубокой переработки при подаче заявки в электронном формате через портал «электронного правительства». При этом заявки должны регистрироваться в государственной информационной системе субсидирования и подтверждаться электронной цифровой подписью.

Одним из ключевых требований становится соблюдение встречных обязательств. Получатели субсидий должны обеспечивать рост либо сохранение объема валовой продукции агропромышленного комплекса на уровне предыдущего года. Эти требования распространяются на предприятия, получающие государственную поддержку на сумму от 100 млн тенге в год. С 1 января 2029 года встречные обязательства будут обязательны для всех субъектов АПК, получающих субсидии.

Также уточнен порядок подтверждения выполнения обязательств. Для этого будет использоваться информационное взаимодействие государственной системы субсидирования и системы электронных счетов-фактур, подтверждающее закуп сельхозпродукции и реализацию готовой продукции.

В случае невыполнения обязательств без подтверждения обстоятельств непреодолимой силы предприятие может лишиться возможности подавать заявки на субсидии. При первом нарушении ограничение вводится на один год, при повторном — на два года.

Документ также уточняет методику расчета объема валовой продукции агропромышленного комплекса. Расчет будет проводиться на основе объема произведенной продукции и среднереспубликанских цен, публикуемых Бюро национальной статистики.

Аналогичные требования вводятся для товаропроизводителей в сфере животноводства и растениеводства, получающих субсидии на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и урожайности сельскохозяйственных культур.

Напомним, ранее депутат Сената раскритиковал механизм льготного кредитования в аграрном секторе, когда субсидии не доходят до фермеров и загоняют их в долги.