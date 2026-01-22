Субсидии не доходят до фермеров и загоняют их в долги – сенатор

Сенатор отмечает, что субсидирование процентных ставок по кредитам через акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» идет крайне медленно.

— Пересмотр субсидирования процентных ставок по кредитам через АО «Аграрная кредитная корпорация» проводится медленно и не дает ожидаемого эффекта для фермеров. В результате аграрии продолжают испытывать острую финансовую нагрузку. Задолженность государства по субсидиям составила уже 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на компенсацию процентных ставок. Несвоевременные выплаты вынуждают фермеров обслуживать кредиты по коммерческим ставкам 20-22%, что фактически загоняет их в долговую зависимость, — озвучил он в своем депутатском запросе.

Депутат также указал на ограниченный доступ фермеров к льготным кредитам и подчеркнул проблему неравного распределения возможностей. По его словам, консервативная политика банков второго уровня в оценке сельских активов и заниженные коэффициенты залогов ограничивают возможности малых и средних хозяйств привлекать финансирование.

Он также затронул высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, превышающий 75%, а также несоответствие лизинговых программ АО «КазАгроФинанс» текущим инфляционным условиям.

— Просим обозначить позицию Правительства по следующим вопросам. Предусмотрено ли представление детального помесячного графика погашения задолженности по субсидиям и существует ли правовой механизм компенсации убытков фермеров? Рассматривается ли возможность законодательного закрепления механизма предоставления кредитов через Аграрную кредитную корпорацию? Планируется ли создание специального государственного института справедливой оценки сельской недвижимости и прав землепользования либо расширение возможностей гарантийных фондов? Возможно ли внедрение механизма предварительной выплаты не менее 50% инвестиционных субсидий? Какова позиция Правительства по разработке программ долгосрочного кредитования для проектов, ориентированных не только на производство, но и на глубокую переработку сельскохозяйственной продукции? — заявил сенатор.

