Депутат указал на риски для продовольственной безопасности Казахстана

Он напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая выступил с содержательной и глубокой речью, ориентированной на новый этап развития страны, обозначив конкретные ориентиры на будущее и подчеркнув высокую ответственность предстоящих реформ.

— В ходе поездок в регионы и встреч с населением мы видим, что люди труда и фермеры с большой надеждой смотрят в будущее. Это свидетельствует о положительных результатах проводимых реформ, — отметил депутат.

По его словам, в рамках Евразийского экономического союза конкурентоспособность отечественной перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции снижается, а по ряду направлений она сталкивается с давлением субсидируемой импортной продукции. Это, как подчеркнул депутат, представляет прямую угрозу продовольственной безопасности страны.

— Несмотря на высокий аграрный потенциал, по ряду ключевых продовольственных товаров в стране по-прежнему сохраняется зависимость от импорта. Недостаточное развитие перерабатывающей промышленности, слабая система хранения и логистики, а также отсутствие механизмов долгосрочной и справедливой реализации продукции сельхозпроизводителей стали системными проблемами отрасли и создают угрозу ослабления сельской экономики, — заявил Жигули Дайрабаев.

Он также отметил, что в условиях изменения климата, дефицита водных ресурсов, глобальной геополитической нестабильности и разрывов логистических цепочек вопрос продовольственной безопасности приобретает особую актуальность. В этой ситуации, по его мнению, государство должно решать проблему не через отдельные отраслевые программы или временные меры, а на основе чёткой законодательной базы.

— В этой связи считаем, что принятие законопроекта «О продовольственной безопасности», инициированного фракцией партии «Ауыл» в Мажилисе, является требованием времени, — подчеркнул депутат.

По его словам, данный законопроект позволит:

— определить продовольственную безопасность как стратегический приоритет государства;

— сформировать конкретные и эффективные механизмы защиты внутреннего рынка;

— обеспечить системную поддержку отечественных сельхозпроизводителей;

— законодательно закрепить механизмы устранения дисбаланса в цепочке производства, переработки, хранения и сбыта продукции.

— Этот закон — не разовый документ, а долгосрочное стратегическое решение, направленное на сохранение села, защиту фермеров и обеспечение страны продовольствием собственными силами. Он полностью соответствует принципам справедливой экономики и построения сильного государства, обозначенным Главой государства на прошедшем Национальном курултае, — заключил депутат Мажилиса.

Ранее в Казахстане обновили правила мониторинга продовольственной безопасности.