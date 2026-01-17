В Казахстане обновили правила мониторинга продовольственной безопасности

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 12 апреля 2010 года № 296 и предусматривает обновление порядка сбора и анализа данных о состоянии продовольственной безопасности в стране. Новые правила вступят в силу по истечении десяти календарных дней после их первого официального опубликования.

Согласно документу, мониторинг проводится в соответствии с Законом «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» и охватывает:

объемы производства продовольственных товаров, их движение и наличие запасов;

цены на социально значимые продовольственные товары.

Оценка состояния продовольственной безопасности осуществляется по четырем ключевым показателям:

обеспеченность внутренним производством социально значимых продовольственных товаров по итогам товарного баланса; индекс цен предприятий-производителей на продукты питания; индекс цен на социально значимые продовольственные товары; объем запасов основных продовольственных товаров.

Расчет показателей распределен между государственными органами. Так, обеспеченность внутренним производством и товарный баланс рассчитывают уполномоченные органы в сфере агропромышленного комплекса и регулирования торговой деятельности. Показатели цен формируются на основе официальной статистики, а данные по запасам продовольствия собираются местными исполнительными органами на районном и областном уровнях.

Сведения о наличии запасов учитывают объемы продукции в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах, хлебоприемных пунктах, элеваторах, торговых точках и региональных стабилизационных фондах.

Мониторинг проводится уполномоченным органом на основе данных госорганов и местных исполнительных органов, в том числе в режиме реального времени.

По итогам года, не позднее конца третьего квартала, результаты мониторинга и государственные электронные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности размещаются на сайте уполномоченного органа.

