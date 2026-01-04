Зерно как валюта: Казахстан укрепил продовольственную безопасность — политолог

Новогоднее обращение Главы государства, как отметил эксперт, — это не просто праздничная традиция, а важный элемент политической культуры, который складывался на протяжении многих лет. В подобных выступлениях подводятся итоги уходящего года, обозначаются ключевые направления будущего развития, формируется эмоциональный настрой общества. Для миллионов казахстанцев это возможность «сверить часы» с тем, что происходит в стране и мире, понять, как государство завершило год и какие цели ставит перед собой в новом периоде.

— В своем обращении Президент подчеркнул, что 2025 год стал для Казахстана годом больших достижений. Реализованы масштабные проекты в сфере инфраструктуры. Это строительство железных и автомобильных дорог, что имеет стратегическое значение для такой большой страны, где транспортные связи являются ключевым фактором единства регионов. Особое внимание уделено социальным инициативам: построено 100 новых школ. Если раньше подобные показатели были частью специальных государственных программ («100 школ, 100 больниц»), то сегодня они стали привычной реальностью ежегодного обновления социального фонда. Это особенно важно в условиях демографического роста и большого числа молодежи, — комментирует Фархад Касенов.

Эксперт отмечает успехи в решении жилищного вопроса и укреплении продовольственной безопасности. Второй год подряд Казахстан получает высокий урожай зерна, что стало возможным благодаря внедрению новых технологий и значительным инвестициям в сельское хозяйство.

— Развитое аграрное производство — это гарантия устойчивости и стабильности, ведь оно обеспечивает качественное питание населения и формирует экспортный потенциал страны. Зерно, как подчеркнул глава государства, остается важной «мировой валютой», позволяющей вести экономическую политику на международной арене. Экономический рост Казахстана в 2025 году составил 6%, что особенно примечательно на фоне глобальной турбулентности. В условиях нестабильной мировой политической и экономической ситуации Казахстан демонстрирует устойчивость и становится «островком стабильного развития», — говорит Фархад Касенов.

Президент обозначил, что 2026 год станет годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это решение отражает понимание мировых вызовов и стремление страны быть в авангарде технологических преобразований.

— Однако цифровизация невозможна без развитой образовательной и информационной инфраструктуры. Поэтому особое внимание уделяется обеспечению каждого казахстанского дома высокоскоростным интернетом, бесперебойным электроснабжением и подготовке кадров. Важным акцентом стало признание системной поддержки образования, науки и здравоохранения. Высокие зарплаты учителей, инвестиции в молодежь и развитие науки — это фундамент, на котором строится цифровое будущее страны, — считает политолог.

Также, по мнению Фархада Касенова, особого внимания заслуживает новая концепция внутренней политики, основанная на ценностях трудолюбия, честности и созидательного труда.

— Новогоднее обращение фактически стало кратким изложением тезисов Послания народу Казахстана. Оно обозначило не только социально-экономические приоритеты, но и политические изменения, предстоящие реформы, включая конституционные. При этом Глава государства подчеркнул сложность международной ситуации, где идет переформатирование глобальных отношений. Казахстан сталкивается с большими вызовами во внешней и внутренней политике, но одновременно получает новые возможности, — считает эксперт.

