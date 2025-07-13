В ВКО с нуля строят два аэропорта — в Катон-Карагае и Зайсане

Как отметили в Министерстве транспорта РК, эти объекты станут инфраструктурными хабами, формирующими новую логику территориального развития Казахстана. Обе локации выбраны не случайно — при проектировании учитывались климат, доступ к автотрассам, логистика и готовность территории к строительству. Аэропорт в Зайсане возводится в районе бывшего военного аэродрома, что ускоряет темпы работ. В Катон-Карагае площадка выбрана с учётом розы ветров и близости к популярным туристическим маршрутам.

Всего в авиационной отрасли РК сейчас реализуются четыре ключевых проекта: два — в ВКО, один в Кендерли (Мангистауская область) и один — реконструкция аэропорта Аркалык в Костанайской области. При этом три новых аэропорта в курортных зонах РК построят за 117 млрд тенге.

Катон-Карагай: открытое небо над Алтаем

Катон-Карагай — одно из самых живописных мест Казахстана, ежегодно принимающее до 100 тысяч туристов. Однако путь к его базам отдыха из Усть-Каменогорска занимает около 6 - 7 часов. Новый аэропорт должен кардинально изменить ситуацию. Его строительство ведётся неподалёку от трассы Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, вблизи наиболее интересных туристических маршрутов.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, на объекте сейчас ведутся земляные работы: заменён неустойчивый глинистый грунт на скальный, уложено несколько слоёв основания, готовится монтаж терминалов, складов и перрона.

«Уже выполнена расклинцовка 1200 метров, снятие и насыпь грунта более чем на 2 километрах. Установлено 3450 метров ограждений, задействовано 117 единиц техники и более 200 специалистов. Работы ведутся в три смены, несмотря на сложные погодные условия», — сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта ВКО Нурбек Тураров.

Только земляные работы охватывают колоссальные объёмы:

- выемка и укатка основания под взлётно-посадочную полосу длиной 2260 метров;

- замена слабого глинистого грунта на скальный — для обеспечения надёжной нагрузки при посадке воздушных судов;

- устройство трёх слоёв насыпи (всего — свыше 68 тысяч м³);

- укладка 18 720 м³ щебня для расклинцовки полотна;

- устройство подъездной дороги и периметровой зоны, монтаж 3450 метров ограждений;

- одновременно идёт активная фаза строительства рулёжных дорожек, перрона, а также производственных и вспомогательных зданий.

- Работы по возведению фундаментов зданий — на стадии армирования и заливки. Уже готовы фундаментные плиты и стаканные фундаменты, ведётся обратная засыпка и уплотнение. Ведётся разработка котлованов под административные и инженерные сооружения. Проект реализуется по личному поручению Президента. Мы строго соблюдаем график. Вся работа — на опережение. Сейчас идёт насыпь второго слоя, начинается третья стадия уплотнения, — отметил руководитель проекта от подрядной организации Нуржан Ескендиров.

Параллельно к будущему аэропорту подводят линии электропередач, и строят объездную дорогу длиной 5 километров, которая потребовалась из-за того, что часть республиканской трассы Усть-Каменогорск — Алтай - Рахмановские ключи проходит через территорию аэропорта. Этот участок полностью перенесут, чтобы не мешал соединению терминала и полосы.

- Строителям придётся демонтировать старую дорогу и возводить новую объездную. Это удвоило объём работ, но дало возможность сохранить безопасность и функциональность объекта, — подчеркнул Нурбек Тураров.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Туристы ждут

Сейчас в Катон-Карагае туристический сезон в разгаре, идёт период срезки пантов маралов, и тысячи отдыхающих устремились сюда за целебными пантовыми процедурами. Другие приезжают просто полюбоваться великолепными видами природы, насладиться чистым воздухом, радоновыми озёрами и алтайским мёдом. И даже сложная дорога людей не останавливает. Но многие надеются, что уже в следующем году регион станет доступнее, благодаря новым воздушным воротам.

- Это волшебные края, и здорово, что государство обратило на них внимание. Мы планируем приехать сюда уже в следующем году — с аэропортом это займёт всего пару часов, а не целый день, — делится туристка Асель Сейтжанова из Астаны.

Ожидается, что с вводом аэропорта туристический поток в Катон-Карагай увеличится в 2–3 раза. Кроме того, это создаст новые рабочие места и даст толчок к развитию гостиниц, баз отдыха, сервисных и логистических компаний.

Зайсан: аэропорт с военной историей

Параллельно в Зайсанском районе строится второй аэропорт. Его локация — рядом с селом Сатпаев, на месте бывшего военного аэродрома. Это позволило быстрее приступить к работам: участок уже был освоен, имел подъездные пути и инфраструктурную основу.

По данным областного акимата, здесь задействовано 290 специалистов и 117 единиц техники. Выполнены все подготовительные земляные работы по взлётно-посадочной полосе длиной 2200 метров, разработаны котлованы под терминал, склады и инженерные объекты. Ведётся укладка оптических линий связи, прокладка водопровода и установка ЛЭП — смонтировано более 350 опор.

- Внутри аэропорта будут аэровокзал площадью 4000 квадратных метров, перрон на 4 воздушных судна, рулёжные дорожки и диспетчерская башня, аварийно-спасательная служба, метеостанция, современное радионавигационное и светосигнальное оборудование, - рассказали в акимате.

По словам главы ВКО Нурымбета Сактаганова, запуск первых рейсов планируется уже в этом году. В случае увеличения пассажиропотока длину полосы можно будет расширить.

Перспективы: от внутренних к международным рейсам

На первом этапе оба аэропорта будут обслуживать внутренние направления: Усть-Каменогорск, Алматы и Астану. Далее планируется открытие международных рейсов — в китайские города Урумчи, район Алтай и озеро Канас.

Для маршрутов предполагается использовать самолёты регионального класса: Bombardier Q400, ATR-72, CRJ и их аналоги. Билеты на субсидируемые рейсы могут стоить от 15 до 18 тысяч тенге.

- Это не просто точки отправления и прибытия — это новые центры роста. Катон-Карагай и Зайсан станут транспортными хабами, через которые раскроется потенциал Восточного Казахстана. Это будущие центры притяжения для туристов, бизнес-платформы и двигатели регионального роста. Здесь рождается совершенно новый стандарт доступности — когда отдалённые территории становятся ближе, а регионы — более конкурентоспособными, — пояснила пресс-секретарь Министерства транспорта РК Ляззат Стамгазиева.

Уникальность проектов

Это первый случай в истории независимого Казахстана, когда с нуля строятся не просто терминалы, а полноценные аэропорты — с полосами, зданиями и всей инфраструктурой. Объекты возводятся в курортных зонах — Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли — как часть стратегии устойчивого развития туризма и транспортной доступности.

- Аэропорты в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли — это первый опыт Казахстана по комплексному строительству воздушных гаваней с нуля. До этого строились терминалы, модернизировались полосы, но не было такого масштабного подхода. Это стратегический шаг — мы не просто улучшаем инфраструктуру, мы закладываем основу будущего роста, — подчеркнули в Минтрансе.

Ожидается, что до конца года аэропорты будут сданы в эксплуатацию. Только на этапе запуска в ВКО будет создано более 600 рабочих мест, а в будущем количество занятых увеличится за счёт развития прилегающей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что происходит с аэропортом Петропавловска после банкротства.