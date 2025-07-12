Что происходит с аэропортом Петропавловска после банкротства

— Уалихан Ауесханулы, несколько дней назад из Петропавловска начались полеты в Египет. Почему не открываются рейсы и по другим популярным направлениям? Ведь, с технической точки зрения, аэропорт к этому готов.

— Для открытия новых маршрутов, например в Турцию или Китай, нужно выполнить определенные требования. Рейс должен быть финансово выгодным, воздушные компании, прежде всего, смотрят на это. Особенность нашего города в том, что здесь живут всего около 200 тысяч человек. Зарплаты низкие, то есть у большей части населения материальное положение неудовлетворительное, сфромировать поток пассажиров будет нелегко. По этой причине мы пока начинаем с Шарм-эш-Шейха. В будущем рассмотрим и открытие маршрута в Турцию. Ранее не было возможности принимать воздушные суда, совершающие дальние рейсы. За счет средств инвестора мы запустили новый комплекс, дающий возможность производить дозаправку. Все чартерные рейсы обычно организуются весной. Если авиакомпания примет решение, мы готовы. Чтобы показать необходимость нового рейса, мы со своей стороны проводим мониторинг. Стараемся объединенными усилиями добиться результата, если наш замысел реализуется, то в Турцию будут летать «Боинги». Есть также ряд требований к авиакомпании, смотрят на их парк. Потому что в начале года все имеющиеся самолеты закрепляются за определенными направлениями. Посреди года это трудно изменить. Если найдутся свободные самолеты и будет выражено намерение направить их на новый маршрут, мы планируем Турцию.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Планируется ли открытие внутренних рейсов?

— В настоящее время маршруты в Астану и Шымкент субсидируются. Алматинский прошел на коммерческой основе. Теперь мы поднимаем вопрос об открытии субсидируемого маршрута Петропавловск-Актау, заявка подана. Любой субсидируемый маршрут финансируется из республиканского бюджета. Есть определенные требования и сроки рассмотрения.

— Новый инвестор пришел почти пять лет назад, то есть пришло время, когда можно сделать какие-то выводы.

— Ранее аэропорт функционировал как АО «Международный аэропорт города Петропавловска». Однако за последние пять лет компания проходила реабилитационно-банкротные процедуры, которые не дали результата из-за высокой кредиторской задолженности. В результате предприятие признано банкротом и сейчас находится в процессе ликвидации. В связи с этим аэропорт был передан в управление ТОО «Международный аэропорт Кызылжар» с последующим правом выкупа. Уже в 2021 году инвестор начал вкладывать средства в содержание объекта, несмотря на то, что договор ещё не был заключён. Только в 2022 году аэропорт официально передали в доверительное управление. С тех пор была проделана большая работа, пусть и не всегда заметная на первый взгляд. С 2022 года инвестор вложил в аэропорт 1,3 млрд тенге. Основное внимание было уделено модернизации и реконструкции заправочного комплекса, который вышел из строя ещё в 2020 году — тогда мы не могли обеспечивать дозаправку самолётов. Кроме того, светосигнальная система аэродрома была приведена в соответствие с международными стандартами.

Вся техника в аэропорту произведена в 1978–1980 годах. На их ремонт и модернизацию также затрачены значительные средства. Нам нужно обучать сотрудников, повышать их квалификацию. В авиации узкопрофильные специалисты проходят курсы в Академии гражданской авиации в Алматы или в других специальных учебных центрах. Отправить одного специалиста на 10 дней на обучение в Алматы стоит, в среднем, около миллион тенге.

— Пассажиры жалуются на холод в аэропорту, на то, что мало рейсов, работники аэропорта — на то, что зарплата не выплачивается вовремя. Решены ли эти проблемы?

— Работники аэропорта уже получают зарплату вовремя. Зарплата небольшая, соответствует уровню региона, в среднем они получают 200 тысяч тенге. У нас тоже есть нехватка специалистов. Для приведения в норму температуры в здании аэропорта инвестор полностью заменил всю систему отопления. Когда инвестор пришел, все батареи на объекты были разморожены. Была котельная, которую топили деревянными щепками. Все это заменили, сейчас установлена котельная, пригодная для наших морозов, топится углем. В целом, сегодня у нас нет особенных проблем. Мы выполнили наши планы, аэропорт работает в штатном режиме. Оказывает услуги по программе авиационной безопасности РК, в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности. Если в 2021 году из нашего аэропорта вылетело всего 14 тысяч человек, то в прошлом году мы оказали услуги 126 тысячам пассажиров.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Начал ли аэропорт приносить прибыль?

— Нет, сейчас перед нами стоит задача выровнять доходы и расходы. Если говорить о 2024 годе, расходы составили 440 млн тенге. В том числе только 54 млн тенге составили операционные услуги. А финансовый убыток — 72 млн тенге. Эту разницу сейчас покрывает инвестор. Аэропорт — это предприятие с большими затратами, постоянно нужно вливать деньги. Например, только на осмотр светосигнальной системы с воздуха расходуется 6 млн тенге. Это нужно для того, чтобы получить разрешение на прием воздушных судов в ночное время. Мы проводим это каждый год. Также есть установленные сроки обучения наших специалистов.

Это скорее социальный проект, чем коммерческий. Аэропорты, расположенные в регионах, не могут получать большую прибыль. И все же, аэропорт — важный стратегический объект, показывающий темпы развития региона. Область не может развиваться без авиационной инфраструктуры.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Напомним, в 2021 году международный аэропорт Петропавловска был признан банкротом, задолженность по зарплате перед 109 работниками достигла 27,3 млн тенге. Позднее аэропорт Петропавловска был выставлен на продажу.