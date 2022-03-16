Аэропорт Петропавловска выставили на торги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Петропавловска передадут в доверительное управление с последующим правом выкупа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно условиям тендера, срок доверительного управления составляет три года. Инвестор должен сохранить профиль деятельности аэропорта в течение 10 лет с даты заключения договора доверительного управления, поддерживать сертификат годности аэродрома и обеспечение сертификационных требований для обеспечения безопасности полетов, обеспечивать соблюдение норм и требований пожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране, оснастить территорию аэропорта противопожарными средствами, соблюдать требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении в соответствии с действующим законодательством. Указано в условиях вложение инвестиции в сумме 1,5 млрд тенге в течение 10 лет с предоставлением аудиторского отчета на начало каждого последующего года.

Имущество аэропорта оценили в 5,6 млрд тенге. Торги пройдут 31 марта, при этом допускается продажа единственному участнику торгов.

Ситуацию с передачей аэропорта Петропавловска в доверительное управление прокомментировали в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Доверительное управление является одним из механизмов передачи объектов государственной собственности в конкурентную частную среду, где инвесторам предоставляется возможность заниматься развитием и улучшением качества предоставляемых услуг. Аэропорт имеет опыт государственного управления, когда предприятие и имущество находилось в ведомстве министерств. Однако этот механизм не позволил развивать предприятие, повышать качество предоставляемых услуг, обеспечивать соответствующие условия для работников узких специальностей. Конкурентоспособные, финансово устойчивые, развивающиеся аэропорты находятся в доверительном управлении частных компаний либо в государственно-частном партнёрстве. Мы провели анализ. В ноябре-декабре прошлого года, когда 10 раз в неделю осуществлялись рейсы в Нур-Султан, два – в Туркестан и три – в Алматы – была высокая загруженность аэропорта. Но и тогда полученный доход не смог обеспечить даже фонд заработной платы. Субсидированные рейсы не дают аэропорту работать хотя бы безубыточно. Госорган не может финансировать текущие расходы аэропорта, такие как заработная плата, коммунальные услуги, сертификацию и обучение сотрудников», - пояснил руководитель управления Максат Баяхмет.

Что касается суммы тендера, то, по словам М.Баяхмета, оценку имущества аэропорта проводили аккредитованные субъекты предпринимательства.

«Оценка произведена в соответствии с установленными правилами, по фактическому состоянию имущественного комплекса, где реконструкцией было охвачено взлётно-посадочная полоса и здание терминала в 2016-м году. Объекты, не охваченные реконструкцией, требуют капитального ремонта обновления техники и специализированного оборудования. Долгий простой – когда только поддерживали, а не развивали аэропорт – привел к упущения в инфраструктуре. Нужно привести в порядок комплекс ГСМ, службу сервисной техники – гаражи, цеха, обслуживание специализированной техники, доукомплектовать аэродромной техникой – снегоуборочной, по обслуживанию бортов. Силами акимата приобретены две пожарные машины, трактор для хознужд. Два автотрапа приняли у аэропорта Нур-Султана, машину для обработки бортов против обледенения. Передадим в частную среду, чтобы владельцы развивали аэропорт. Договор на доверительное управление с правом последующего выкупа дает гарантию защиты вложенных предпринимателем инвестиций», - сказал М.Баяхмет.

Он добавил, что регулярные субсидированные авиамаршруты в Нур-Султан, Алматы, Туркестан и Шымкент будут осуществляться в штатном режиме в соответствии с договорами авиакомпаний и Комитета гражданской авиации МИИР РК.