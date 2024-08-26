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    03:00, 26 Август 2024 | GMT +6

    В ВКО и Алматинской области загорелась сухая трава и сено

    В ВКО и Алматинской области загорелась сухая трава и сено
    Фото: МЧС РК

    В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях на территории частных жилых домов произошло загорание на общей площади 1200 квадратных метров сухой травы и 26 тонн складированного сена, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Благодаря оперативным  действиям огнеборцев все пожары ликвидированы. Пострадавших нет, причина устанавливается.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

    Как сообщалось ранее, 25 августа в Ынтымакском районе Шымкента из-за возгорания сухой травы был поврежден подземный газопровод высокого давления. Подачу природного газа временно приостановили.

    По информации РГП «Казгидромет», пожарная опасность сохранится 26 августа в 11 регионах Казахстана.

     

    Теги:
    МЧС Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Видео Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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