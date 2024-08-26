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    00:22, 26 Август 2024 | GMT +6

    Около 820 домов отключили от газоснабжения из-за пожара в Шымкенте

    газоснабжение
    Фото: pixabay

    25 августа в Ынтымакском районе Шымкента из-за возгорания сухой травы был поврежден подземный газопровод высокого давления. Подачу природного газа временно приостановили, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «QazaqGaz Aimaq».

    В результате от природного газа были отключены 3 производственные площадки, а также около 820 потребителей в жилых массивах Көкбұлақ, Тәуелсіздікке-20 жыл, Алтын төбе, Ақбұлақ, Жаңа тұрлан. 

    Специалисты проводят восстановительные работы. Подключение природного газа запланировано на 26 августа 2024 года. Жителям напомнили, что в период переподключения необходимо закрыть краны газовых приборов и обеспечить доступ сотрудникам  АО «QAZAQGAZ AIMAQ». При запахе газа, необходимо позвонить на номер 104.

    Ранее сообщалось о том, что 48 утечек газа из поврежденных землетрясением газопроводов в трех южных областях Казахстана, а также в городах Алматы и Шымкент устранили сотрудники АО «QazaqGaz Aimaq».

    Теги:
    Пожар Нефть/газ Газопровод Шымкент Газификация
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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