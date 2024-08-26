Поврежденные землетрясением участки газопроводов заменили на юге Казахстана

48 утечек газа из поврежденных землетрясением газопроводов в трех южных областях Казахстана, а также в городах Алматы и Шымкент устранили сотрудники АО «QazaqGaz Aimaq», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В начале года в южных регионах страны произошли землетрясения, которые вызвали утечки газа на газопроводах городов Алматы и Шымкент, населенных пунктов Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областей.

При обследовании передвижными мобильными лабораториями «ДЛС-Пергам» было обнаружено 48 утечек газа, работы по устранению утечек проводились круглосуточно, без выходных. Благодаря слаженной работе сотрудников АО «QazaqGaz Aimaq» все утечки были устранены без возникновения чрезвычайных ситуаций.

Одним из таких сложных участков, где неоднократно выявлялись утечки газа, является подземный газопровод среднего давления на пересечении улиц Аль-Фараби и Мендыкулова в Алматы, построенный еще 70-х годах прошлого столетия.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» заменили поврежденный участок газопровода диаметром 426 мм.

Ходом проведенных работ ознакомился генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров. По словам руководителя компании, восстановление аварийного участка газопровода позволит стабильно и безаварийно обеспечивать южную и юго-восточную часть города природным газом.

На сегодня готовность Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» к предстоящему отопительному сезону составляет 96%.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января жители юга Казахстана, включая крупные мегаполисы Алматы и Шымкент, ощутили сильное землетрясение. Выяснилось, что эпицентр землетрясения был в 264 км на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В течение месяца после сильного землетрясения казахстанские сейсмологи зафиксировали более восьми тысяч афтершоков. Глава государства заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений.