РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Сколько афтершоков ощутили алматинцы за месяц

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали более восьми тысяч афтершоков после сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января на территории Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсембаев сообщил, что из более чем восьми тысяч афтершоков только 20 были ощутимы для жителей Алматы.

    — Уважаемые жители и гости города Алматы. Как вам известно, сегодня в 10 часов 15 минут было зарегистрировано землетрясение. Хотелось бы сразу отметить, что это афтершок. Начиная с 23 января, нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков, из них более 100 — с магнитудой 5 и более, и только 20 из общего количества были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Повода для паники нет, — сказал Даулет Сарсембаев.

    В воскресенье, 25 февраля, жители Алматы ощутили подземные толчки в 3 балла. 

    Напомним, в ночь с 22 на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Выяснилось, что оно произошло в 264 км на юго-восток от города на границе Кыргызстана и Китая. 

    Теги:
    Землетрясение Алматы Китай Регионы Казахстана Землетрясение Регионы Кыргызстан Алматы Происшествия Мировые новости
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!