Сколько афтершоков ощутили алматинцы за месяц

Казахстанские сейсмологи зафиксировали более восьми тысяч афтершоков после сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января на территории Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсембаев сообщил, что из более чем восьми тысяч афтершоков только 20 были ощутимы для жителей Алматы.

— Уважаемые жители и гости города Алматы. Как вам известно, сегодня в 10 часов 15 минут было зарегистрировано землетрясение. Хотелось бы сразу отметить, что это афтершок. Начиная с 23 января, нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков, из них более 100 — с магнитудой 5 и более, и только 20 из общего количества были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Повода для паники нет, — сказал Даулет Сарсембаев.

В воскресенье, 25 февраля, жители Алматы ощутили подземные толчки в 3 балла.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Выяснилось, что оно произошло в 264 км на юго-восток от города на границе Кыргызстана и Китая.