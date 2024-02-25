РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:27, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Землетрясение силой 3 балла почувствовали в Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 февраля 2024 г. в 10:14 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 414.10° с.ш. 78.32° в.д. Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 3 балла.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Регионы Алматы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!