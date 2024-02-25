Землетрясение силой 3 балла почувствовали в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 февраля 2024 г. в 10:14 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 414.10° с.ш. 78.32° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 3 балла.