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    15:57, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Глава государства заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений

    Центр Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Основная задача – обеспечить безопасность граждан. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен так называемый «золотой час», когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям – это общая задача государственных органов под руководством Правительства, – заметил Глава государства.

    Как сообщалось ранее, сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.

    Теги:
    МЧС Президент Казахстана Землетрясение Алматы Происшествия, ЧС Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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