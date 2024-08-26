Пожарная опасность сохранится в 11 регионах Казахстана

В двух мегаполисах и 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на понедельник, 26 агуста, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане временами ожидается гроза.

В области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается туман.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза, порывистый ветер. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

В центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Улытау ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.