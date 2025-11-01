В ВКО достраивают спорткомплексы: как регион справился с наследием скандального подрядчика

История долгостроев в Восточном Казахстане тянулась почти пять лет. На строительных площадках, где когда-то обещали возвести современные спортивные центры, долго царила тишина. Теперь регион смог поставить хотя бы промежуточную точку — два спорткомплекса из пяти все-таки введены в эксплуатацию.

В спортзал — после пяти лет ожидания

Накануне Дня Республики в райцентре Катон-Карагайского района состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот объект стал символом того, что даже затянувшиеся на много лет стройки можно завершить.

ФОК здесь — один из самых первых спортивных долгостроев в области. Начатый в 2020 году проект стоимостью почти в миллиард тенге (921,6 млн тенге) застрял после того, как прежний подрядчик нарушил условия договора и бросил площадку. Хотя изначально сдать в эксплуатацию должен был еще в 2022-м. Но сроки неоднократно переносились Власти Катон-Карагая давали компании не один шанс закончить стройку.

Но больше двух сезонов готовность проекта застопорилась на отметке в 90 процентов. В итоге в этом году контракт расторгли, работы передали новым исполнителям. Сейчас объект полностью готов: подключен к теплу, установлены системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, благоустроена территория.

— Хочу поблагодарить наших местных предпринимателей, которые внесли свой вклад в строительство комплекса. Теперь он будет служить на благо народа. Пусть из этого зала выйдут настоящие чемпионы! — сказал на открытии аким Катон-Карагайского района Данияр Дюсембаев.

Для жителей района открытие ФОК стало событием, которое обсуждают на каждом шагу. Спортзал — новый центр жизни, где тренируются дети и будут проходить турниры.

— Теперь у всех сельчан появилась возможность полноценно заниматься спортом. Для нового района, еще и такого отдаленного, приграничного, как Катон-Карагай, это долгожданный объект, ведь раньше дети могли ходить только в школьный спортзал. А для молодежи условий не было вообще. Уверены, что в таких условиях будут и результаты, — говорят аксакалы района.

Таврия: от долгостроя к полноценному спорткомплексу

Сдан в эксплуатацию еще один многолетний объект — ФОК в селе Таврия Уланского района. Его начали строить на год позже, чем в Катон-Карагае. Но проект чуть проще, и стоимость возведения, соответственно, вдвое ниже, 500 млн тенге.

И сдать его тоже должны были в 2022-м году. На первых порах работы шли активно — на площадке стояли краны, подрядчик отчитывался перед акиматом, в местной школе даже обсуждали, какие секции откроются первыми. Но вскоре техника исчезла, рабочие уехали, стройка замерла. И несколько лет подрядчик исправлял недоделки.

— Когда только начали строить, все обрадовались — думали, у нас наконец появится зал, где дети смогут тренироваться. Потом все замерло. Мы уже перестали верить, что достроят, — вспоминают жители села.

Но сельчане все же дождались. И на днях новый ФОК распахнул свои двери. Здание площадью почти 1 300 квадратных метров оборудовано залами для бокса, борьбы и тяжелой атлетики, раздевалками, душевыми и медицинским пунктом.

— Очень долго ждали этого открытия. Теперь будут проводиться соревнования по волейболу, появится секция по боксу, тренажерный зал отличный, всем понравился, — в восторге ученик школы с. Таврическое Андрей Субботин.

Проект реализован в рамках программы развития массового спорта на селе. И курировался областным управлением строительства.

— Мы обязаны доводить такие объекты до конца. Люди ждали, и сегодня мы выполняем это обязательство. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что здоровье нации — основа благополучия государства. Возможность заниматься спортом должна быть у каждого, где бы он ни жил, — подчеркнул аким области Нурымбет Сактаганов.

Теперь зал не пустует. Школьники занимаются боксом, подростки осваивают тренажёры, по вечерам сюда приходят и взрослые.

Как подрядчик довел стройки до уголовного дела

История этих объектов — часть более масштабной картины. В числе долгостроев изначально было пять физкультурно-оздоровительных комплексов в Восточном Казахстане. Причем все они стали проблемными из-за одного и того же подрядчика — ТОО «QazConstructions». Более того, в рамках журналистского расследования мы выяснили, что скандальная компания превратила в долгострои полтора десятка объектов по всему Казахстану.

Неудивительно, что это быстро привлекло внимание правоохранительных органов. Недавно Агентство по финансовому мониторингу раскрыло детали уголовного дела. По данным следствия, руководство компании похитило более 2 миллиардов тенге, выделенных на строительство 11 социальных объектов в Восточно-Казахстанской и Абайской областях.

В числе подозреваемых — и бывший заместитель директора, являющийся депутатом маслихата Курчумского района

— Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан. Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тыс человек. Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия, — сообщили в АФМ.

Деньги, по версии следствия, выводились через аффилированные компании, а затем тратились на роскошные покупки. Такие, как автомобили Lamborghini Urus, Cadillac Escalade, Mercedes, квартиры в элитных жилых комплексах Астаны и породистых лошадей, которые использовались как «инвестиции».

Часть имущества арестована по решению суда. Двое подозреваемых, включая депутата маслихата Курчумского района, заключены под стражу. Следствие продолжается, ведутся финансовые и строительно-технические экспертизы.

Эта история показала, как легко миллионы, предназначенные для сел, превращаются в предметы роскоши — пока дети занимаются спортом в школьных коридорах.

Почему контракты с проблемным подрядчиком не расторгали раньше

Изначально предприятие считалось крупным игроком на рынке госзаказов. Зарегистрированное в Усть-Каменогорске в 2013 году, за время работы, по открытым источникам, ТОО «QazConstructions» заключило 486 контрактов на сумму более 70 млрд тенге. И только в 2022 году получила 57 новых договоров почти на 30 миллиардов.

Но за красивыми цифрами скрывались неисполненные обязательства, срывы сроков, простаивающие площадки и неосвоенные бюджеты. Тем не менее, контракты с ним продолжали действовать.

Многие задаются вопросом: как компания с таким послужным списком продолжала получать заказы и удерживать контракты почти до 2025 года? Ответ кроется в самой системе госзакупок. Разрыв договоренностей означал бы начало всего процесса заново.

— Расторжение договоров требовало повторных экспертиз и тендеров, что автоматически означало бы удорожание проектов и потерю времени. Область не могла позволить, чтобы десятки строек остановились окончательно, — пояснили в управлении строительства ВКО.

По сути, власти региона оказались в юридической ловушке. Пока шли проверки, суды и переписка, стройки разрушались. И только после того, как следователи АФМ доказали хищения, договор с подрядчиком был расторгнут, а объекты переданы новым исполнителям.

Как спасали «замороженные» стройки

После того как прежний подрядчик подвел, область осталась с рядом недостроенных площадок. Но замораживать их окончательно означало потерять все — и деньги, и доверие людей. Тогда акимат пошел на нестандартный шаг — привлек местный бизнес.

Так появились меморандумы о социальной ответственности. Крупные предприятия региона, работающие в строительстве и производстве материалов, согласились помочь государству — завершить начатое без увеличения смет и без дополнительного финансирования.

— Благодаря взаимодействию с ответственными компаниями ситуация стабилизировалась. Подписаны меморандумы, позволившие продолжить работы без дополнительных затрат. Это редкий случай, когда бизнес не остался в стороне от проблем региона, — сообщили в пресс-службе акима ВКО.

К завершению объектов подключились предприятия «Элхон», «Азия Принт», «Аст-Құрылыс», «ALASH QURYLYS QZ» и «SELuX». Они взяли на себя часть расходов, помогли с техникой и материалами.

Они не получали прибыль, но сохранили для сел то, что могло окончательно обветшать. Теперь на них ответственность за еще два физкультурно-оздоровительных комплекса в районах Маркаколь и Улкен Нарын.

Общественный и партийный контроль

Следить за завершением оставшихся объектов помогают общественники и партии.

— Кроме ФОКов в Таврии и Катон-Карагае, в этом году завершается строительство еще одного спорткомплекса в Бозанбае, тоже в Уланском районе. Остались недостроенными такие же объекты в Маркаколе и Улкен Нарыне. Население этих районов ждет открытия, и мы контролируем процесс вместе с подрядчиками и акиматами. И следим за ходом работ совместно с членами Комитета по противодействию коррупции при Областном общественном совете, — поделилась заместитель председателя ВКО филиала партии «Ак жол» Меруерт Смагулова.

А управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО ведет технический надзор за каждым объектом.

— На начало строительства у «QazConstructions» были все разрешительные документы, но позже компания нарушила сроки и оставила площадки. Сейчас два ФОКа полностью завершены, остальные достраиваются с соблюдением всех технических требований, — отметил заместитель руководителя управления Самат Каирдинов.

Что показала история со спортивными долгостроями

История с «QazConstructions» стала уроком для всей системы госзакупок. Она показала, что даже самый «успешный» подрядчик может превратиться в источник многомиллиардных потерь, если контроль формален. Теперь подрядчиков проверяют по судебным базам и налоговой дисциплине ещё до заключения договора.

Область внедряет электронный мониторинг сроков и открытые отчеты о строительстве. И по закону, если государство раньше не имело права ограничивать количество тендеров, которые попадут в одни руки — была свободная конкуренция, то с марта 2023 года в правила госзакупок внесли изменения.

— И теперь, при равном количестве баллов у участников конкурсов, значение имеет и количество действующих договоров у потенциальных поставщиков. Веб-портал за каждый такой договор снимает 0,1% от общей условной скидки критериев. Простыми словами, при прочих равных условиях, выиграет тот, у кого меньше загруженность, — пояснили в Управлении строительства ВКО.

Но эта история показала и другое — как можно вытащить ситуацию, если не перекладывать ответственность. Меморандумы с бизнесом, расследование АФМ и открытая позиция областных властей позволили не только спасти деньги, но и вернуть людям то, что они ждали.

Почти пять лет ожидания, десятки судебных дел, миллиарды утекших тенге — и только сейчас стройки обрели смысл.

