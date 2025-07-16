Спортивные долгострои в ВКО: сдвинулось ли дело с мёртвой точки

О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Катон-Карагай мы рассказывали ещё в прошлом году в рамках журналистского расследования.

Тогда речь шла о пяти затяжных стройках, которые должны были завершить до конца 2024 года. Однако за прошедшие месяцы реальных изменений на большинстве объектов не произошло.

ФОК в Катон-Карагае начали строить ещё в 2020 году. Согласно первоначальному графику, сдать его планировалось в декабре 2022 года. Но сроки неоднократно переносились. Сейчас подрядчик — компания QazConstructions — вновь заявляет о 90-процентной готовности и обещает завершить оставшиеся работы к началу осени. Хотя с прошлого года показатели не изменились.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Осталось благоустройство, установка насосов и запуск системы. Всё это нужно завершить до начала сентября, — отметил глава области Нурымбет Сактаганов в ходе выездного совещания.

На объекте уже проложены трубы отопления, установлены камеры видеонаблюдения, заменены оконные и дверные блоки. До завершения остаются монтаж вентиляционных дефлекторов, устройство волейбольной площадки и укладка прорезиненного покрытия в тренажёрной зоне.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

ФОК по-прежнему остаётся самым ожидаемым объектом для жителей села. В районе нет ни одного спортивного зала, подростки занимаются спортом на улице, а бассейн, которого особенно ждут дети, до сих пор не введён в эксплуатацию.

Сколько долгостроев осталось

Катон-Карагай — один из пяти населённых пунктов ВКО, где возведение ФОКов затянулось на годы. Помимо него, речь идёт об объектах в Таврии, Бозанбае, Маркаколе и Улкен Нарыне.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

По трём — в Катон-Карагае, Таврии и Бозанбае — принято решение не расторгать контракты, чтобы не терять средства и время на новые экспертизы и тендеры. Работы продолжаются под контролем районных акиматов.

А вот по двум другим — в Маркаколе и Улкен Нарыне — договор с QazConstructions был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас управление строительства ВКО ищет новых исполнителей.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— В Маркаколе и Улкен Нарыне работы приостановлены. По обоим объектам мы инициировали судебные процессы. Сейчас договоры расторгнуты, проводится поиск новых подрядных организаций. После заключения контрактов будут определены сроки ввода в эксплуатацию. И наша задача — достроить объекты без удорожания, то есть на оставшиеся средства, — уточнила главный специалист управления строительства ВКО Арайлым Кенжегулова.

На момент расторжения договора в Улкен Нарыне было освоено 430 миллионов тенге из 650 предусмотренных, при этом выполнена лишь треть объёма. В Маркаколе дела обстоят лучше — завершено 65% проекта, но из-за отсутствия кровли часть конструкций пришлось демонтировать.

Скандальный подрядчик

Компания QazConstructions фигурирует в ряде громких историй по всей стране. По данным журналистского расследования Kazinform, на её счету — около полутора десятков незавершённых объектов, в том числе в сферах водоснабжения и дорожного строительства.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В Восточном Казахстане и области Абай от этой компании остались незавершёнными водопроводные проекты в сёлах Топкаин, Баркытбел, Жогаргы Егинсу и Урджар.

Тем не менее, в ВКО подрядчику позволили достроить три из пяти спорткомплексов. Власти объясняют это тем, что расторжение договоров повлекло бы повторную экспертизу, пересчёт смет и новые затраты бюджета.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Сейчас с ними расторгать договор нерентабельно. Проект 2021 года, и пересчёт по новым расценкам приведёт к удорожанию. Мы рискуем потерять и время, и деньги, — пояснил руководитель отдела строительства Катон-Карагайского района Кайрат Журсинов.

Что в итоге?

Если на этот раз обещания будут выполнены, уже в сентябре жители Катон-Карагая получат долгожданный спортивный комплекс с залом и бассейном, а сам объект может стать примером завершённого долгостроя.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В ближайших планах — завершение работ и на ФОКах в Таврии и Бозанбае.

Остаётся дождаться, чтобы за новыми окнами комплексов действительно зажёгся свет, а подростки с уличной площадки перешли в тёплый и доступный спортзал.

Ранее сообщалось, что село Топкаин в ВКО будет обеспечено питьевой водой до ноября этого года.