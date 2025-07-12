РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:55, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Село Топкаин в ВКО будет обеспечено питьевой водой – аким

    Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил, что село Топкаин будет обеспечено питьевой водой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

    Село Топкаин в ВКО будет обеспечено питьевой водой – аким
    Фото: акимат ВКО

    В настоящее время 26 населённых пунктов Катон-Карагайского района обеспечены централизованным водоснабжением. Доля населения с доступом к услугам водоснабжения составляет 98,8%.

    Тем не менее, реализация проекта по реконструкции водопроводных сетей в селе Топкаин затянулась более чем на четыре года. Главная причина — недобросовестность подрядчика.

    «Каждая проблема, волнующая жителей региона, находится под нашим контролем. Подрядчик, ответственный за проект в селе Топкаин, проявил халатность и не выполнил свои обязательства. Сейчас к работам приступила новая подрядная организация. Однако перекладывать всю ответственность только на компанию нельзя — и руководство района должно нести свою долю ответственности», — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

    Село Топкаин в ВКО будет обеспечено питьевой водой – аким
    Фото: акимат ВКО

    После встречи с жителями региона аким области лично посетил село Топкаин и проверил ход строительных работ. На строительной площадке также присутствовали жители села, которые смогли задать подрядчику интересующие их вопросы напрямую.

    «Данияр Бекказиевич (аким Катон-Карагайского района), поручаю вам совместно с подрядчиком завершить все работы до 1 ноября. В случае невыполнения — примем соответствующие меры», — заявил аким области.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Вода
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают