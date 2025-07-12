Село Топкаин в ВКО будет обеспечено питьевой водой – аким

В настоящее время 26 населённых пунктов Катон-Карагайского района обеспечены централизованным водоснабжением. Доля населения с доступом к услугам водоснабжения составляет 98,8%.

Тем не менее, реализация проекта по реконструкции водопроводных сетей в селе Топкаин затянулась более чем на четыре года. Главная причина — недобросовестность подрядчика.

«Каждая проблема, волнующая жителей региона, находится под нашим контролем. Подрядчик, ответственный за проект в селе Топкаин, проявил халатность и не выполнил свои обязательства. Сейчас к работам приступила новая подрядная организация. Однако перекладывать всю ответственность только на компанию нельзя — и руководство района должно нести свою долю ответственности», — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

После встречи с жителями региона аким области лично посетил село Топкаин и проверил ход строительных работ. На строительной площадке также присутствовали жители села, которые смогли задать подрядчику интересующие их вопросы напрямую.

«Данияр Бекказиевич (аким Катон-Карагайского района), поручаю вам совместно с подрядчиком завершить все работы до 1 ноября. В случае невыполнения — примем соответствующие меры», — заявил аким области.