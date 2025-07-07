«Когда появится вода — устроим той»: село Топкаин ВКО обещают подключить к водоснабжению в этом году
В век цифровизации и мегапроектов жители села Топкаин Катон-Карагайского района Восточного Казахстана до сих пор набирают живительную влагу из ледяной горной реки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мы рассказывали, что это проблема не решается уже несколько лет. Проект по реконструкции водопровода, который должен был завершиться еще в 2023 году, но до сих пор не сдан. Люди надеются, что хотя бы в 2025-м вода все же появится в их домах.
Вода по расписанию и по снегу
Каждое утро 72-летняя Гульнара Таукенева выходит к речке с коромыслом и двумя ведрами. Набирать воду приходится затемно — позже нельзя, ее мутит скот. Вода из реки — главный источник драгоценной влаги и для людей, и для домашних животных, поскольку централизованного водоснабжения в Топкаине по-прежнему нет.
— Я живу здесь с 18 лет, как вышла замуж, уже больше полувека. Тогда мы еще и мечтать не могли о водопроводе. Но ведь сейчас 2025 год… А мы по-прежнему встаем в 4–5 утра, чтобы успеть набрать воды до того, как в реку зайдет скот. Набираем по два полных ведра, на коромысле. Это и для питья, и для стирки, и для бани… Полсела берет воду из этой реки, — рассказывает пенсионерка.
Родина писателя — без воды
При этом в селе все же есть колонка, но она одна — на все 115 домов. Жительница Топкаина Жайна Карсакова признается, дойти до нее тоже непросто. Ежедневно поход за водой для нее превращается в целый ритуал. Нужно подготовить тележку, флягу, и пройти чуть ли не километр, чтобы добраться до источника влаги. Еще и качество воды тут сомнительное. Поэтому счастливчики с транспортом едут за питьевой водой в соседние села.
— При этом наше село — знаменитое. Это родина писателя Калихана Ыскака, которого называют символом казахской прозы. В этом году отмечаем его 90-летие. И знаменитые гости, которые приехали на празднества, были поражены, что мы все еще живем без элементарного — воды. В 21 веке, когда люди летают в космос, у нас вода — на себе. Зимой идем по сугробам, летом — по пыли. Иногда ловишь себя на мысли — а может, проще уехать? Я поэтому сама живу на два дома, частично здесь, частично в Усть-Каменогорске, — делится Жайна.
Село пустеет, но уезжать хотят не все
Отток населения действительно заметен. В селе осталось всего около 60 учеников, хотя когда-то школа принимала до 500 детей. Сельчане уверены — одной из причин массового переезда людей стало именно отсутствие воды. Не каждый человек захочет растить детей в таких условиях.
— Остались самые стойкие. Я вот уезжать не хочу, у нас очень красивые места, горы, лес. У села богатая история. И есть будущее. Нам недавно провели интернет, освещение сделали на улицах. Построили Дом культуры — я там нашла работу. Проблема только с водой. Надеемся, что вопрос все же решат, ведь деньги из бюджета на проект выделили, — верит в лучшее одна из жительниц села.
Обещания подрядчика — вместо воды
Работы по реконструкции водопровода в Топкаине стартовали еще в 2021 году. Срок завершения многократно переносился: сначала — на лето 2023-го, затем — на весну 2024-го, потом — на июнь. В декабре прошлого года власти обещали сдать объект в апреле 2025 года. Сейчас — июль, и воды все еще нет.
— На сегодня завершена прокладка 14 км водопроводных сетей, установлены все колодцы, трубы проведены до границ участков жителей, построены два резервуара для воды и насосная станция. Но проект по-прежнему не завершен. Бурение артезианской скважины затруднено скальным грунтом: техника продвигается по 20–30 сантиметров в день. Пробурено 18 метров из необходимых 45. Мы заключили меморандум с крупной строительной компанией, в качества субподрядчика. Они строят водопровод в райцентре — Катон-Карагае. Попросили помочь и здесь. В течение двух месяцев они завершат строительно-монтажные работы, затем в течение месяца пройдет пусконаладка. До конца октября вода должна поступить в дома, — говорит заместитель акима Катон-Карагайского района Расул Карабалинов.
Подрядчик с плохой репутацией
Ранее мы сообщали, что компания «QazConstructions», выполняющая проект в Топкаине, фигурирует в ряде долгостроев по всей стране. Только в ВКО она не завершила строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и нескольких водопроводных сетей. По информации регионального управления энергетики и ЖКХ, по фактам срыва сроков в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.
— Ситуация непростая. Если мы сейчас разорвем контракт, понадобится проводить корректировку проекта. А он рассчитан по ценам 2021 года. Это приведет к удорожанию и еще большей задержке. Мы ищем путь, чтобы завершить объект в этом году — через субподряд, совместную работу. Люди ждут уже несколько лет. Мы обязаны завершить водопровод, — поясняет руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.
Надежда и план на праздник
Несмотря на долгое ожидание и уже недоверие к подрядчику, сельчане продолжают надеяться, что в этом году вода все же придет в их дома. В селе даже придумали, как отметят этот день.
— Нам остается только ждать. И если вдруг все получится — если в дома пойдет вода, настоящая, из крана, мы сможем принимать ванны, подключить стиральные машины — мы устроим той! Со всей душой, ведь мы столько лет ждали, — улыбается Гульнара апа.
Между тем, в Восточном Казахстане переделывают водопроводы, за которые уже осуждены чиновники.