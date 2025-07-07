«Когда появится вода — устроим той»: село Топкаин ВКО обещают подключить к водоснабжению в этом году

Мы рассказывали, что это проблема не решается уже несколько лет. Проект по реконструкции водопровода, который должен был завершиться еще в 2023 году, но до сих пор не сдан. Люди надеются, что хотя бы в 2025-м вода все же появится в их домах.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Вода по расписанию и по снегу

Каждое утро 72-летняя Гульнара Таукенева выходит к речке с коромыслом и двумя ведрами. Набирать воду приходится затемно — позже нельзя, ее мутит скот. Вода из реки — главный источник драгоценной влаги и для людей, и для домашних животных, поскольку централизованного водоснабжения в Топкаине по-прежнему нет.

— Я живу здесь с 18 лет, как вышла замуж, уже больше полувека. Тогда мы еще и мечтать не могли о водопроводе. Но ведь сейчас 2025 год… А мы по-прежнему встаем в 4–5 утра, чтобы успеть набрать воды до того, как в реку зайдет скот. Набираем по два полных ведра, на коромысле. Это и для питья, и для стирки, и для бани… Полсела берет воду из этой реки, — рассказывает пенсионерка.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Родина писателя — без воды

При этом в селе все же есть колонка, но она одна — на все 115 домов. Жительница Топкаина Жайна Карсакова признается, дойти до нее тоже непросто. Ежедневно поход за водой для нее превращается в целый ритуал. Нужно подготовить тележку, флягу, и пройти чуть ли не километр, чтобы добраться до источника влаги. Еще и качество воды тут сомнительное. Поэтому счастливчики с транспортом едут за питьевой водой в соседние села.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— При этом наше село — знаменитое. Это родина писателя Калихана Ыскака, которого называют символом казахской прозы. В этом году отмечаем его 90-летие. И знаменитые гости, которые приехали на празднества, были поражены, что мы все еще живем без элементарного — воды. В 21 веке, когда люди летают в космос, у нас вода — на себе. Зимой идем по сугробам, летом — по пыли. Иногда ловишь себя на мысли — а может, проще уехать? Я поэтому сама живу на два дома, частично здесь, частично в Усть-Каменогорске, — делится Жайна.

Село пустеет, но уезжать хотят не все

Отток населения действительно заметен. В селе осталось всего около 60 учеников, хотя когда-то школа принимала до 500 детей. Сельчане уверены — одной из причин массового переезда людей стало именно отсутствие воды. Не каждый человек захочет растить детей в таких условиях.

— Остались самые стойкие. Я вот уезжать не хочу, у нас очень красивые места, горы, лес. У села богатая история. И есть будущее. Нам недавно провели интернет, освещение сделали на улицах. Построили Дом культуры — я там нашла работу. Проблема только с водой. Надеемся, что вопрос все же решат, ведь деньги из бюджета на проект выделили, — верит в лучшее одна из жительниц села.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Обещания подрядчика — вместо воды

Работы по реконструкции водопровода в Топкаине стартовали еще в 2021 году. Срок завершения многократно переносился: сначала — на лето 2023-го, затем — на весну 2024-го, потом — на июнь. В декабре прошлого года власти обещали сдать объект в апреле 2025 года. Сейчас — июль, и воды все еще нет.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— На сегодня завершена прокладка 14 км водопроводных сетей, установлены все колодцы, трубы проведены до границ участков жителей, построены два резервуара для воды и насосная станция. Но проект по-прежнему не завершен. Бурение артезианской скважины затруднено скальным грунтом: техника продвигается по 20–30 сантиметров в день. Пробурено 18 метров из необходимых 45. Мы заключили меморандум с крупной строительной компанией, в качества субподрядчика. Они строят водопровод в райцентре — Катон-Карагае. Попросили помочь и здесь. В течение двух месяцев они завершат строительно-монтажные работы, затем в течение месяца пройдет пусконаладка. До конца октября вода должна поступить в дома, — говорит заместитель акима Катон-Карагайского района Расул Карабалинов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Подрядчик с плохой репутацией

Ранее мы сообщали, что компания «QazConstructions», выполняющая проект в Топкаине, фигурирует в ряде долгостроев по всей стране. Только в ВКО она не завершила строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и нескольких водопроводных сетей. По информации регионального управления энергетики и ЖКХ, по фактам срыва сроков в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Ситуация непростая. Если мы сейчас разорвем контракт, понадобится проводить корректировку проекта. А он рассчитан по ценам 2021 года. Это приведет к удорожанию и еще большей задержке. Мы ищем путь, чтобы завершить объект в этом году — через субподряд, совместную работу. Люди ждут уже несколько лет. Мы обязаны завершить водопровод, — поясняет руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Надежда и план на праздник

Несмотря на долгое ожидание и уже недоверие к подрядчику, сельчане продолжают надеяться, что в этом году вода все же придет в их дома. В селе даже придумали, как отметят этот день.

— Нам остается только ждать. И если вдруг все получится — если в дома пойдет вода, настоящая, из крана, мы сможем принимать ванны, подключить стиральные машины — мы устроим той! Со всей душой, ведь мы столько лет ждали, — улыбается Гульнара апа.

Между тем, в Восточном Казахстане переделывают водопроводы, за которые уже осуждены чиновники.