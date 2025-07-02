В ВКО переделывают водопроводы, за которые уже осуждены чиновники

В регионе продолжают устранять последствия некачественного строительства водопроводов. В области выявлены сразу несколько участков, где инженерные сети оказались в аварийном состоянии и не обеспечивают доступ к питьевой воде. По ряду объектов возбуждены уголовные дела, чиновники и подрядчики понесли наказание.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Самарском районе — в сёлах Аккала, Кулынжон и Кокжыра.

Эти водопроводы строились в 2020–2021 годах. Заказчиком выступал тогда акимат Кокпектинского района, ныне это территория области Абай. После разделения преемником стал акимат Самарского района ВКО. А по вопросу некачественного строительства водопроводных сетей ответственные люди, которые принимали участие в строительстве, получили реальные сроки, в том числе, заместитель акима села.

- Мы провели инженерное обследование и определили, какой объём работ нужен, чтобы сети можно было ввести в полноценную эксплуатацию. Из областного бюджета уже выделено 309,4 млн тенге. Сейчас завершаем конкурсные процедуры. Как только подрядчик будет определён — начнём восстановление, — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Схожая ситуация сложилась в посёлке Белоусовка Глубоковского района, где в прошлом году зафиксировано сразу 160 порывов. Объект был построен в 2019 году и также признан некачественным. По фактам нарушений здесь тоже было возбуждено уголовное дело.

- Мы разработали алгоритм восстановления и определили четыре проблемных участка. В этом году планируем восстановить два — это магистраль от насосной станции до резервуара чистой воды и сети в микрорайоне Гребенюшка, где сейчас приходится организовывать людям подвоз воды. Уже выделено 70 миллионов тенге, ещё 318 миллионов ожидаем из бюджета. Цель — закончить основные работы до ноября, — пояснил глава профильного ведомства.

Ещё раньше, за лето, в области планируют устранить дефекты водопровода в селе Боран Маркакольского района: он функционирует с перебоями. После технического обследования и составления дефектного акта, местные власти подготовили проект на ремонт и уже направили 200 млн тенге из районного бюджета. Работы планируется закончить к 1 сентября.

В целом, по данным управления энергетики и ЖКХ ВКО, до конца года в регионе будет построено и модернизировано 762,9 километра водопроводных сетей. Это позволит снизить уровень износа и обеспечить население стабильным доступом к питьевой воде, в соответствии с поручением Президента Казахстана.

Напомним, в селе Топкайын в ВКО жители до сих пор вынуждены носить питьевую воду из реки.