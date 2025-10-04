Когда завершат около 20 долгостроев в Актюбинской области

Состояние школ и спортивных комплексов

Общая стоимость всех строительных работ в Актюбинской области составляет 468 млрд тенге. В эту сумму входят социальные объекты, жилье, дороги и другие инфраструктурные направления. На сегодня освоено 212,7 миллиарда тенге, что подтверждается официальной статистикой.

Что касается жилищного строительства, общий план — 1 млн квадратных метров, что включает как индивидуальные жилые дома, так и жилье, приобретаемое государством. На текущий момент в эксплуатацию введено 501 тысяча квадратных метров.

Параллельно продолжается строительство 124 социальных объектов, и еще по 56 проектам завершена разработка проектно-сметной документации. Из этого числа 7 объектов относятся к категории проблемных, требующих особого внимания.

— Первый по списку — школа в селе Шилисай. Изначально подрядчиком выступала другая компания, однако контракт с ней был расторгнут. Сейчас завершением строительства занимается новый подрядчик — ТОО «Babek Qyrylys». На данный момент компания отвечает за внутреннюю отделку, прокладку дорог и благоустройство территории. Строительство школы завершено на 95%, но из-за многолетнего простоя часть отделки пришла в негодность — штукатурка осыпалась, и теперь требуется восстановление. Общая стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. На сегодняшний день на завершение работ выделено 40 млн тенге. Завершать начатую другим подрядчиком стройку соглашались далеко не все компании, — сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Строительство школы в Шилисае началось еще в 2018 году, позже проектно-сметная документация была пересмотрена и обновлена.

Ожидается, что работы завершатся до конца текущего года, и уже в третьей четверти ученики смогут приступить к занятиям в новом здании. Пока что школьников временно подвозят в другие учебные заведения.

— В селе Оймауыт Байганинского района строительство школы-детского сада приостановлено. Работы стартовали в 2021 году, однако подрядчик выполнил лишь рытье котлована и доставку части строительных материалов. На эти работы было выделено и освоено 74 миллиона тенге. Впоследствии контракт был расторгнут, и в проектно-сметную документацию внесены изменения. На данный момент новый подрядчик еще не определен. Еще один объект — спортивный комплекс в селе Темирбека Жургенова. Здесь также были внесены изменения в проект, и теперь предусмотрено строительство бассейна. Кроме того, часть конструкций за время простоя обветшала — внутренние панели и наружная облицовка будут заменены, металлические опоры очищены от ржавчины. К завершению работ привлечена новая строительная компания. В текущем году на проект выделено 167 миллионов тенге, а в следующем году он должен быть введен в эксплуатацию, — отметил Аслан Жарасбаев.

Также остается незавершенным строительство школы в микрорайоне Самал города Кандыагаша Мугалжарского района. Работы здесь начались в 2021 году и продолжаются до сих пор.

— Завершение строительства запланировано на следующий год. И здесь подрядчик не уложился в сроки, в результате чего проектно-сметная документация потребовала пересмотра. Сейчас все расчеты уточнены, строительство продолжается, — добавил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслан Жарасбаев.

Школа в Ащысай и спорткомплекс в Алтын Орде

В Мугалжарском районе в число проблемных объектов также входит школа в селе Ащысай. Строительство учебного заведения на 60 мест было начато еще в 2019 году и все еще продолжается. По словам специалистов, подрядная организация должна завершить внутренние отделочные работы до конца текущего года.

Кроме того, с 2021 года ведется строительство спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями в микрорайоне Алтын Орда города Актобе. Стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда тенге. Как заверяют местные власти, объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2025 года.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Тубдиспансер станет инфекционной больницей

Еще один известный долгострой — областной противотуберкулезный диспансер, строительство которого длится уже почти 10 лет, — будет перепрофилирован в областную больницу с инфекционным корпусом.

В проектно-сметную документацию на данный момент вносятся необходимые изменения.

12 многоквартирных домов — в числе самых сложных долгостроев

В отличие от социальных объектов, решение проблем с жилыми домами в Актобе продвигается с трудом. Это связано с тем, что в ряде случаев в отношении руководителей строительных компаний возбуждаются уголовные дела.

После вступления приговора в законную силу начинается процедура возврата земельных участков в государственную собственность, на которых ведется незаконное строительство или работыприостановлены.

Таким образом, сначала вопрос рассматривается в уголовном суде, затем переходит в экономическую плоскость.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

— В Актюбинской области на сегодня насчитывается 12 объектов долевого строительства. По 8 уголовным делам суд удовлетворил требования прокурора. Один судебный процесс в отношении жилищно-строительного кооператива «Стройсервис-Регион» все еще продолжается. Еще по трем объектам готовятся иски в суд. Большинство этих домов начали строиться в 2017–2018 годах. Сегодня некоторые подрядчики уже осуждены на сроки от 6 до 9 лет лишения свободы, — рассказал главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, архитектуры и градостроительства области Айдос Жоламанов.

В 2023 году с целью решения проблем обманутых дольщиков и завершения строительства было создано ТОО «Ақтөбе құрылыс компаниясы-2023».

Согласно установленным правилам, обращения граждан и дольщиков рассматриваются межведомственной комиссией при акимате Актюбинской области. Если комиссия признает объект проблемным, вся документация передается в данное ТОО.

После этого компания берет объект под контроль, отслеживает судебные процессы и ожидает вступления приговора в законную силу. Только после этого рассматривается возможность возобновления и завершения строительства.

— Ранее в Законе «О долевом участии жилищном строительстве» не были учтены дома в 2-3 этажа. Однако в августе текущего года в законодательство были внесены соответствующие изменения и дополнения. Теперь такие объекты тоже подпадают под контроль. В настоящее время под наблюдением находятся 2-3 потенциально проблемных объекта, один из которых уже достроен. В целом завершить строительство всех проблемных жилых домов планируется в период с 2026 по 2029 годы, — пояснил Айдос Жоламанов.

Напомним, в 2024 году в Актюбинской области числилось 31 незавершенное строительство, из которых восемь объектов — это школы.