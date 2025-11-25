РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:27, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске из-за метели резко увеличилось количество травм

    Сильная метель и гололёд в Усть-Каменогорске привели за эти сутки к резкому росту обращений в травмпункт, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Если в обычные дни в травмпункт городской больницы № 4 обращается до 50 пациентов, то за эти сутки зарегистрировано 162 обращения.

    По данным медучреждения, среди пострадавших 130 человек получили именно уличные травмы из-за непогоды, ещё 32 — бытовые. Зафиксировано 76 переломов, 59 ушибов, 23 растяжения, 2 вывиха и 1 случай ожога. Врачи столкнулись и с тяжёлой экстренной ситуацией — в травмпункт доставили пациента с ножевым ранением сердца.

    Главный врач больницы Сергей Попов рассказал, что нагрузка росла буквально по часам. Чтобы выдержать поток пациентов, медучреждение оперативно усилило дежурства. Были выведены дополнительные травматологи и средний медперсонал.

    — В травмпункт за эти сутки обратились втрое больше человек, чем обычно. Пришлось разворачивать дополнительные посты. Сначала работал один, затем два, к вечеру довели уже до четырёх. До ночи трудились три врача, в ночь остались двое, — пояснил главврач.

    По словам медиков, пик обращений пришёлся на вечер, когда улицы стали особо скользкими, а в городе снизилась видимость.

    — Никто не предполагал, что метель окажется такой сильной. Но команда выдержала этот поток и смогла оказать помощь всем, кто обратился, — добавил Сергей Попов.

    С утра сегодня приём ведут два специалиста-травматолога. За два часа с начала смены к ним обратились уже 36 пациентов.

    В больнице подчеркнули, что все необходимые материалы — медикаменты, перевязочные и гипсовые средства — есть в достаточном объёме.

    Медики просят жителей быть внимательнее при гололёде и при необходимости обращаться за помощью своевременно.

    Ранее мы рассказывали, что снегопад накрыл ВКО. Сегодня в регионе устраняют его последствия.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Медицина Больницы Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают