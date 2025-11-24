Снегопад накрыл ВКО: трассы закрывают, полицейские помогают застрявшим водителям

На трассах — снежные заносы, местами видимость близка к нулю. Несколько направлений в регионе уже закрыты для движения.

По информации ВКОФ ТОО «КАЖсервис», с 13:30 начали ограничивать движение на участках республиканской трассы «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» (1104–1191 км) и по дороге «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» (15–105 км).

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Сначала ограничения касались грузовиков и автобусов, но к 14:00 движение закрыли полностью — из-за метели, гололеда и снижения видимости.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— На обочинах уже намело более 15 сантиметров снега, техника работает без перерыва — на республиканских дорогах задействованы около 50 спецмашин, на отдельных участках работают свыше 25 специалистов, — отметил главный инженер ВКО филиала ТОО «КАЖсервис» Шынгыс Заитов.

Одновременно ТОО «ОблШығысЖол» объявило о закрытии областной трассы «Шемонаиха — Секисовка» (0–56 км). Причина — гололед и угроза безопасности движения.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Оперативная помощь водителям

Непогода уже привела к первым инцидентам. На 30-м километре трассы «Усть-Каменогорск — Риддер» водитель грузового ЗИЛа, пытаясь избежать ДТП, съехал с дороги.

Ситуацию заметил патрульный экипаж — полицейские остановились, помогли оценить обстановку, выставили безопасность и вернули машину на трассу.

Почти одновременно помощь потребовалась другому водителю — на 13-м километре дороги «Усть-Каменогорск — Семей» фура застряла на скользком участке. Полицейские также оперативно помогли стабилизировать грузовик и вернуть его на безопасный путь.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Поддержка в такой ситуации очень важна. Стражи порядка были очень оперативны, — поблагодарили полицейских водители.

Оба транспортных средства продолжили движение без риска для себя и груза.

Регион ждет новая волна метели

По данным Казгидромета, в ночь на 25 ноября и завтра в регионе сохранятся снег, низовая метель, туман и гололед. Порывы ветра — до 20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью также вероятен сильный гололед.

Спасатели просят водителей воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости. Пешеходам рекомендуют быть предельно осторожными.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

