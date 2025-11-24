Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 24 ноября

По данным нацкомпании, 23 ноября 2025 года в 11:00 в Акмолинской области в связи с улучшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения«КАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 введено изменение скоростного режима с 80 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Также в трех областях все еще действует ограничение движения на дорогах.

Павлодарская область:

на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу». Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул.

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Восточно-Казахстанская область:

на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, РГП «Казгидромет» озвучил консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на декабрь 2025 года.