В ВКО устраняют последствия непогоды

Утром движение для грузового транспорта и автобусов ограничили на участке «Шемонаиха – Секисовка», остальные дороги региона за ночь расчистили и открыли. Но спасателям все же пришлось выезжать на помощь. В Уланском районе, в десяти километрах от села Сагыр, мужчина на автомобиле застрял в плотном снежном заносе. Машину замело на дороге к заимке, выбраться самостоятельно он не смог.

— Спасатели выехали на высокопроходимой технике, добрались до заметенного участка и эвакуировали мужчину в Усть-Каменогорск. В медицинской помощи он не нуждался, — сообщили в ДЧС ВКО.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.

— Просим граждан быть бдительными и не покидать населённые пункты при ухудшении погоды, — отметили в ДЧС.

Тем временем в самом Усть-Каменогорске городские коммунальные службы работают круглосуточно. На улицах задействованы тракторы, автогрейдеры, погрузчики и комбинированные дорожные машины. Подрядные организации перешли на усиленный режим, расчищая магистрали, остановки и пешеходные зоны.

— Зима началась резко. За один день город накрыло снегом. Работаем без перерыва — открываем остановки, тротуары. Техника тоже не останавливается: чистит, вывозит и вновь выходит на линию, — рассказал работник коммунального предприятия «Таза Өскемен» Боранбай Адилетбек.

Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта, мостам, перекресткам и участкам, где снег скапливается быстрее всего. Собранный снег грузят в машины и вывозят за пределы города.

Поддержку коммунальщикам решили оказать волонтеры. В рамках акции «Мейірімді Шығыс» они ночью раздавали рабочим горячий чай.

— Это наша общая забота — помочь тем, кто ночью и днем держит город в движении, — отметили в штабе.

В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят обращаться по номеру 112.

Напомним, ранее Восточно-Казахстанскую область накрыл снегопад, были закрыты трассы.