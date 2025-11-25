РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:19, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ВКО устраняют последствия непогоды

    В Восточном Казахстане сохраняются последствия сильного снегопада, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Утром движение для грузового транспорта и автобусов ограничили на участке «Шемонаиха – Секисовка», остальные дороги региона за ночь расчистили и открыли. Но спасателям все же пришлось выезжать на помощь. В Уланском районе, в десяти километрах от села Сагыр, мужчина на автомобиле застрял в плотном снежном заносе. Машину замело на дороге к заимке, выбраться самостоятельно он не смог.

    — Спасатели выехали на высокопроходимой технике, добрались до заметенного участка и эвакуировали мужчину в Усть-Каменогорск. В медицинской помощи он не нуждался, — сообщили в ДЧС ВКО.

    В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.

    — Просим граждан быть бдительными и не покидать населённые пункты при ухудшении погоды, — отметили в ДЧС.

    Тем временем в самом Усть-Каменогорске городские коммунальные службы работают круглосуточно. На улицах задействованы тракторы, автогрейдеры, погрузчики и комбинированные дорожные машины. Подрядные организации перешли на усиленный режим, расчищая магистрали, остановки и пешеходные зоны.

    — Зима началась резко. За один день город накрыло снегом. Работаем без перерыва — открываем остановки, тротуары. Техника тоже не останавливается: чистит, вывозит и вновь выходит на линию, — рассказал работник коммунального предприятия «Таза Өскемен» Боранбай Адилетбек.

    Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта, мостам, перекресткам и участкам, где снег скапливается быстрее всего. Собранный снег грузят в машины и вывозят за пределы города.

    Поддержку коммунальщикам решили оказать волонтеры. В рамках акции «Мейірімді Шығыс» они ночью раздавали рабочим горячий чай.

    — Это наша общая забота — помочь тем, кто ночью и днем держит город в движении, — отметили в штабе.

    В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят обращаться по номеру 112.

    Напомним, ранее Восточно-Казахстанскую область накрыл снегопад, были закрыты трассы.

     

    Теги:
    Дороги ДЧС ВКО Восточно-Казахстанская область Снег Непогода Зима
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают