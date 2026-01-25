В Таразе простились с ветераном Великой Отечественной войны

Муталип Ережепбай родился в селе Караой Таласского района. На фронт он был призван в 1944 году и прошел тяжелые испытания войны — несколько раз получал ранения, участвовал в восстановлении Брестской крепости. После демобилизации в 1950 году ветеран вернулся на Родину, где посвятил себя мирному труду.

Значительная часть его жизни была связана с журналистикой. Он много лет работал в районной газете, а затем возглавлял ее, оставаясь верным слову и делу. Более десяти лет фронтовик руководил советом ветеранов, активно участвуя в общественной жизни и поддерживая связь поколений.

За боевые заслуги Муталип Ережепбай был награжден орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. Он также оставил после себя литературное наследие — книги «Атақоныс» и «Өлеңім — өмірім», в которых отразил путь своего поколения.

В последние годы жизни ветеран не оставался без внимания. Его навещали военнослужащие Таразского гарнизона, представители управления по делам обороны и военные музыканты. Особым знаком уважения стало персональное поздравление от министра обороны Казахстана — именную грамоту ветерану зачитал начальник городского управления по делам обороны.

Супруга ветерана Тийышбала и дочь Манзура не раз отмечали, что для их семьи такие встречи имели особое значение, а для самого фронтовика стали признанием его жизненного пути и служения Родине.

Память о Муталипе Ережепбае человеке долга, чести и большого сердца навсегда останется в истории региона и в благодарных воспоминаниях земляков.

За последние несколько месяцев из жизни ушли ветераны в Таразе, Риддере и СКО.