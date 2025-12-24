В Таразе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Григорий Владимирович родился в Жамбылской области, в Луговском районе 22 ноября 1921 года. Его детство было непростым, мальчик, рано потеряв мать и оставшись без отца, взял на себя заботу о младшей сестре.

С началом Великой Отечественной войны добровольно ушел на фронт. Служил на Ленинградском фронте, защищая осажденный город. В феврале 1944 года получил тяжелые ранения в голову и ногу. После шести месяцев лечения в военном госпитале осенью того же года был комиссован. Победу встретил в тылу, но его вклад в нее был неотъемлемой частью общей истории.

В мирное время Григорий Владимирович создал семью, воспитал двух сыновей. Судьба вновь оказалась к нему суровой — сначала ушла из жизни супруга, затем один за другим умерли сыновья. Позже ветеран встретил свою вторую жену, подарившей ему семью и опору на всю оставшуюся жизнь. После ее смерти заботу о ветеране взяла на себя приемная дочь Татьяна, окружив отчима вниманием и теплом.

Григорий Владимирович прожил долгую жизнь, вместившую в себя целую эпоху. Война, утраты и испытания не сломили его, а лишь закалили характер и силу духа. Он до последних дней сохранял ясный ум и внутреннее достоинство.

Чуть более недели назад ветеран получил перелом шейки бедра и был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, делая все возможное. К сожалению, несмотря на все усилия, он скончался в больнице. Григорий Владимирович ушел тихо, завершив свой долгий земной путь.

Память о нем навсегда останется в сердцах как о человеке мужества, стойкости и верности своей Родине. Его судьба — живая история и пример силы духа, который невозможно измерить словами. Светлая память Герою.

