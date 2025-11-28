Ушел из жизни последний ветеран в Шымкенте Мураталы Толепбергенулы

Фронтовика называли человеком-эпохой, до последних дней он встречался с молодежью, рассказывал о героизме, доблести и чести. Его жизнелюбие и стойкость стали примером для нескольких поколений

Несмотря на возраст, он оставался активным, охотно делился воспоминаниями и принимал гостей у себя дома.

Во время боев Мураталы Толепбергенулы служил радистом-телефонистом — от точности его работы зависели жизни солдат и исход многих операций. Он участвовал в освобождении Брестской крепости, городов Белоруссии, а в 1945 году — Варшавы.

После Победы ветеран еще пять лет служил в составе оккупационных войск.

С первых дней войны выпускник школы имени Жданова стремился попасть на фронт. В 1943 году военкомат направил его на краткосрочные курсы радиосвязистов в Ташкент.

Боевой путь он начал в составе 339-й отдельной специализированной дивизии Белорусского фронта. Прошел освобождение Белоруссии, Польши и участвовал в легендарной Висло-Одерской операции — стремительном наступлении, которое приблизило войска к Берлину на расстояние 60 км.

Мураталы Толепбергенулы мечтал дойти до Германии и встретил День Победы именно в Берлине.

Его боевые заслуги отмечены медалью маршала Жукова, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

Вернувшись домой, ветеран трудился в колхозах имени Жданова, Калинина и «Кызыл-Жулдыз» в общей сложности 53 года.

Вместе с супругой Нышанкул они воспитали восемь детей: двух сыновей и шестерых дочерей.

Последний свой победный май он встретил в окружении большой семьи — детей, 19 внуков и 27 правнуков.

С Мураталы Толепбергенулы простятся сегодня в родном селе Рыскул Тюлькубасского района Туркестанской области. Церемонию проводов будет сопровождать военный оркестр.

Напомним, в мае в Шымкенте ушла из жизни еще один фронтовик — 101-летняя Нина Мосунова. Прощание с ветераном прошло с воинскими почестями.