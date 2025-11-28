РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни последний ветеран в Шымкенте Мураталы Толепбергенулы

    В Шымкенте скончался последний ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Тюлькубасского района Мураталы Толепбергенулы. 20 мая ему исполнилось 100 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ушел из жизни последний ветеран в Шымкенте Мураталы Толепбергенулы
    Фото: из личного архива Мураталы Толепбергенулы

    Фронтовика называли человеком-эпохой, до последних дней он встречался с молодежью, рассказывал о героизме, доблести и чести. Его жизнелюбие и стойкость стали примером для нескольких поколений

    Несмотря на возраст, он оставался активным, охотно делился воспоминаниями и принимал гостей у себя дома.

    Во время боев Мураталы Толепбергенулы служил радистом-телефонистом — от точности его работы зависели жизни солдат и исход многих операций. Он участвовал в освобождении Брестской крепости, городов Белоруссии, а в 1945 году — Варшавы.

    После Победы ветеран еще пять лет служил в составе оккупационных войск.

    С первых дней войны выпускник школы имени Жданова стремился попасть на фронт. В 1943 году военкомат направил его на краткосрочные курсы радиосвязистов в Ташкент.

    Боевой путь он начал в составе 339-й отдельной специализированной дивизии Белорусского фронта. Прошел освобождение Белоруссии, Польши и участвовал в легендарной Висло-Одерской операции — стремительном наступлении, которое приблизило войска к Берлину на расстояние 60 км.

    Мураталы Толепбергенулы мечтал дойти до Германии и встретил День Победы именно в Берлине.

    Его боевые заслуги отмечены медалью маршала Жукова, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

    Вернувшись домой, ветеран трудился в колхозах имени Жданова, Калинина и «Кызыл-Жулдыз» в общей сложности 53 года.

    Вместе с супругой Нышанкул они воспитали восемь детей: двух сыновей и шестерых дочерей.

    Последний свой победный май он встретил в окружении большой семьи — детей, 19 внуков и 27 правнуков.

    С Мураталы Толепбергенулы простятся сегодня в родном селе Рыскул Тюлькубасского района Туркестанской области. Церемонию проводов будет сопровождать военный оркестр.

    Напомним, в мае в Шымкенте ушла из жизни еще один фронтовик — 101-летняя Нина Мосунова. Прощание с ветераном прошло с воинскими почестями. 

    Теги:
    Шымкент Общество ВОВ Ветераны
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают